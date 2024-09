Encuentran sin vida a deportista internacional en Turquía

La comunidad deportiva se encuentra de luto tras la repentina y trágica muerte de la voleibolista puertorriqueña Pilar Marie Victoriá López.

La joven atleta de 28 años fue encontrada sin vida el pasado jueves 29 de agosto en su apartamento en Ánkara, Turquía, donde jugaba para el club Nilüfer Belediyespor.

¿Cuál fue la causa de muerte de la jugadora de voleibol?

Aunque las autoridades locales aún no han revelado las causas oficiales de su fallecimiento, se ha informado que no se encontraron signos de violencia en el lugar de los hechos. Su cuerpo fue descubierto en su cama luego de que sus compañeros de equipo fueran a buscarla al no presentarse a un entrenamiento.

Victoriá López, una prometedora atleta, era reconocida por su talento y dedicación al voleibol. Su partida prematura ha conmocionado al mundo del deporte, en particular a Puerto Rico, donde era considerada una figura destacada.

Descansa en paz, Pilar Marie.



Lamentamos el fallecimiento de la joven cagüeña Pilar Marie Victoriá López. Nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia y seres queridos en este momento tan difícil.



Siempre serás recordada en el corazón de nuestra ciudad. pic.twitter.com/DrC83IYaJ1 — Criollos de Caguas 2️⃣1️⃣🏆 (@CriollosCaguas) August 29, 2024

Padres de la jugadora de voleibol lanzan comunicado

En un comunicado, los padres de la joven expresaron su profundo dolor y agradecieron las muestras de apoyo recibidas: “Agradecemos todas las muestras de cariño para con nuestra amada hija Pilar Marie Victoriá López. Desde que recibimos la devastadora noticia de su fallecimiento, hemos atravesado horas muy duras que nunca imaginamos vivir. Hemos tenido que enfrentar el miedo más grande de todo padre: perder a un hijo o una hija”

Las autoridades turcas continúan investigando las circunstancias de este lamentable suceso para determinar las causas exactas del fallecimiento de Pilar Marie Victoriá López.

*Comunicado Oficial de la Familia Victoriá López*



29 de agosto de 2024



*Al pueblo de Puerto Rico*:



*Comunicado Oficial de la Familia Victoriá López*

29 de agosto de 2024

*Al pueblo de Puerto Rico*:

Agradecemos todas las muestras de cariño para con nuestra amada *hija Pilar Marie Victoriá López*. Desde que recibimos la devastadora noticia de su fallecimiento, hemos…

¿Quién era Pilar Marie Victoriá López, la voleibolista que falleció?

De acuerdo con el blog '¡Qué Palo’, Pilar Marie Victoriá López, una de las voleibolistas más prometedoras de Puerto Rico, inició su trayectoria deportiva a temprana edad. Con tan solo cinco años, comenzó a jugar voleibol. Su talento innato la llevó a obtener una beca para estudiar en Notre Dame a los once años.

Tras un par de temporadas en la Universidad de Texas, en busca de más oportunidades de juego, Victoriá López decidió transferirse a la Universidad de Arkansas. Esta decisión resultó ser un punto de inflexión en su carrera, ya que en Arkansas encontró el escenario perfecto para demostrar su potencial. Su destacada actuación le valió numerosos reconocimientos, incluyendo el título de “HERO Sports Legend of the Year” en 2015. Con su impresionante habilidad para anotar puntos y su liderazgo en la cancha, Victoriá López se convirtió en una de las jugadoras más destacadas de la NCAA.

Al finalizar su etapa universitaria, Victoriá López dio el salto al voleibol profesional, firmando un contrato con el club italiano Givova Baronissi. Posteriormente, continuó su carrera en Francia, donde jugó para los equipos Béziers Volley y Chamalieres. A lo largo de su trayectoria, Pilar Marie Victoriá López demostró ser una atleta excepcional, combinando un talento innato con una dedicación inquebrantable.

Su trágica y prematura partida dejó un vacío en el mundo del voleibol y en el corazón de sus seguidores.