Mariana Echeverría responde a rumores de salida de Televisa con foto viendo Netflix

La participación de Mariana Echeverría en La casa de los famosos México terminó hace un par de semanas. Sin embargo sigue dando de qué hablar.

Recordemos que, este martes de TVNotas, te contamos que la conductora no la está pasando nada bien en el ámbito laboral y personal. Y aunque ella insiste en que no hizo las cosas mal en el reality en redes sociales se lo seguen recordando.

Ante el hate que ha recibido y de acuerdo con información que circula en redes sociales Mariana se ha negado a asistir a las galas por lo que la televisora habría tomado la decisión de vetarla por 5 años, según la periodista Ana María Alvarado.

Cabe destacar que esta sanción todavía no ha sido confirmada por la exparticipante aunque en redes sociales aseguran ya ha reaccionado a los rumores del veto.

Mariana Echeverría / Instagram: @marianaecheve

Ve: Mariana Echeverría da carpetazo a LCDLFMX con humor, pero el público ¿no lo perdona?: “te lo recordaremos”

Mariana Echeverría responde a rumores de veto en Televisa con foto viendo Netflix ¡la competencia de Vix!

Fue ya en su casa de León que Mariana Echeverría subió una fotografía desde su cama viendo catálogo de una plataforma de streaming la cual se esperaría fuera de ‘Vix’, plataforma de Televisa. Sin embargo, la comediante estaba consumiendo contenido de ‘Netflix’.

En redes la fotografía causó alborotó, pues para muchos es la confirmación de que Mariana ha cortado todo lazo con la televisora y lo que tenga que ver con la empresa. Otros aseguran “no aprendió nada”

Hasta el momento Mariana no ha confirmado ni desmentido esta información por lo que se dice del veto se mantiene en calidad de rumor.

Mira: Este será el ganador de La casa de los famosos México dice el vidente que ¡acertó en la temporada pasada!

Mariana Echeverría dio carpetazo a su experiencia en LCDLFMX con meme

Recordemos que Mariana ha querido dejar el pasado atrás y hace unas horas, a través de sus redes sociales, la exparticipante compartió un meme de Bob Esponja. La imagen, en la que se veía al personaje infantil deshaciéndose del promocional del reality aseguraba para Mariana el fin del tema.

Echeverría acompañó el meme con la frase: ”Capítulo cerrado. De las pruebas más difíciles es de las que más se puede aprender y evolucionar”

El meme causó revuelo entre sus seguidores y los comentarios no se hicieron esperar pues muchos aseguran que no dejaran que Echeverría pague por lo que hizo dentro del reality.

“Tú quieres cerrar una etapa de tu vida y nosotros te lo recordaremos toda la vida. Porque el sol no se tapa con un dedo.”,”Mucho que aprender”, “El problema no es el programa o la gente que te rodeó. El problema eres tú. Creo que 10 personas que han hablado de ti y diciendo tu actitud no pueden estar mal y tú siempre tener la razón , malamente salías exitosa o funada , éxito en lo que te propongas cambia por y para ti”, “Tristemente eras muy querida por tu carisma y forma de ser asta que decidiste ser tu y comportarte tan natural”

Lee: Ricky Martin vs su sobrino: avanza el litigio por extorsión, después de que este lo acusara de abuso