Exesposo de Sofía Vergara revela batalla contra enfermedad que lo llevó al borde de la muerte

El actor norteamericano y exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello anunció el lanzamiento de su libro “Bloodlines”, que se publicará a finales de este 2026. En esta obra, revela los procesos más desafiantes y dolorosos que marcaron un precedente en su vida y cómo logró superarlos.

Una de las revelaciones más fuertes es el delicado estado de salud que atravesó a causa de un padecimiento que le provocó fuertes dolores crónicos durante mucho tiempo y que, incluso, lo puso cara a cara con la muerte. ¿De qué enfermedad se trata? Aquí te contamos.

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Joe Manganiello reveló que le amputaron un órgano debido a su padecimiento / IG: @joemanganiello

¿Qué enfermedad sufre Joe Manganiello?

El exesposo de Sofía Vergara habló abiertamente sobre la crisis de salud que vivió y la tormenta que tuvo que enfrentar. Aunque no dio el nombre específico del diagnóstico, declaró que fue sometido a la amputación de un órgano que, según sus palabras, “le salvó la vida”.

En su libro, Manganiello describe que todo fue como una “cascada de enfermedades autoinmunes” que afectaron sus pulmones, ojos y piel, siendo el origen de dolores insoportables. Debido a esto, el actor no solo se enfrentó a los malestares físicos, sino que también atravesó por una dura crisis emocional y una complicada lucha para sobrevivir.

“Fue la época más brutalmente difícil de mi vida, una que no le desearía ni a mi peor enemigo, pero también mi mayor aventura.” Joe Manganiello

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¿Cuál fue el proceso de recuperación de Joe Manganiello?

El problema de salud de Manganiello fue tan complejo que los médicos no encontraban una explicación clara de lo que estaba pasando. Por esta razón, el actor decidió buscar soluciones más allá de la medicina tradicional.

Según la sinopsis de “Bloodlines”, su recuperación ha estado basada fuertemente en la espiritualidad, recurriendo a rituales y trabajos con chamanes que buscaban respuestas explorando, incluso, en sus propios registros familiares.

¿Por qué se separaron Joe Manganiello y Sofía Vergara?

El anuncio del libro vuelve a poner los reflectores sobre su vida privada, recordando su romance con Sofía Vergara. Sus vidas se cruzaron en mayo de 2014, durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras la actriz colombiana aún sostenía una relación con Nick Loeb.

El flechazo fue tan intenso que tan solo seis meses después, Manganiello le propuso matrimonio en Hawái. La pareja llegó al altar en noviembre de 2015 en Palm Beach, Florida, acompañados por los elencos de “Modern Family” y “True Blood”.

Luego de siete años de matrimonio, los rumores de una posible separación surgieron luego de que Sofía Vergara apareciera en Italia sola y sin su anillo de bodas. Días después la pareja anunció el fin de su relación a través de un comunicado.

Meses más tarde, la propia Sofía Vergara confesó que la verdadera razón de la ruptura fue la diferencia de edad y opiniones sobre formar una familia: “Mi esposo era más joven, él quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, declaró la actriz.

Actualmente, Manganiello está comprometido con Caitlin O’Connor, modelo y actriz estadounidense de 36 años.

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