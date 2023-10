Exparticipante de La casa de los famosos es acusado de ladrón y manipulador por una exnovia

Después de su participación en La casa de los famosos 3, Pepe Gámez fue acusado por su exnovia, Paula Arango, de haberle robado varios objetos durante la relación que sostuvieron hace algún tiempo.

En entrevista para el programa de Rodolfo del Prado, Arango contó que ya interpuso una denuncia en contra de su expareja por robarle varios objetos valiosos de su casa, entre ellos un reloj y algunas joyas.

De acuerdo con su versión, Pepe Gámez no solo le quitó sus cosas, sino que también la maltrató a lo largo de su noviazgo y cree que Madison Anderson, actual pareja de Pepe, estaría sufriendo lo mismo.

“Es impresionante su forma de meterse en tu cabeza. Yo llegué a pensar ¿la habré regado? No debí haber organizado el viaje sin decirle. Mis condolencias a Madison porque entiendo cómo manipula. Es un manipulador profesional”, expresó. Paula Arango

Asimismo, dejó claro que hablaba del tema para “empoderar” a las mujeres y no por “despecho” o envidia a Madison, como algunas personas le escribieron durante la conversación.

“Yo no soy una mujer despechada. Yo no soy una mujer ardida. Yo no perdí a ningún hombre. Yo no regresaría a una relación con él, ni por todo el oro del mundo. Si estoy aquí es por empoderar a las mujeres”, indicó.

Sin dar muchos detalles acerca de lo vivido en su relación, señaló que su experiencia con Pepe la “lastimó sentimentalmente”, por lo que su objetivo solo es romper el silencio para que otras mujeres puedan aprender de su vivencia.

Hasta el momento, Madison Anderson y Pepe Gámez no se han pronunciado sobre las declaraciones de Paula Arango. Las celebridades solo se han limitado a postear una historia en Instagram en la que contaron que subirían un video sobre un viaje que hicieron juntos.

Rey Grupero se solidariza con Madison Anderson

Tras las declaraciones en contra de Pepe Gámez, Rey Grupero le dedicó unas solidarias palabras a Madison Anderson. Mediante un video para Instagram, el cómico mencionó que no se metería en su relación, pero que siempre contará con su ayuda.

“Si en algún momento necesitas de un amigo, aquí estoy. No voy a meterme en problemas, ni mucho menos en tu relación, pero, si necesitas ayuda, con gusto aquí estoy. Pepinson es una ilusión que te vendieron y te agarraron vulnerable afuera de un reality. Espero que estés bien Madison y no dejes que nadie apague tu luz”, expresó.

