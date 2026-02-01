Famoso protagonista de Star Wars reaparece tras meses internado en un psiquiátrico

Durante años fue uno de los rostros más recordados de una de las sagas más famosas del cine “Star Wars”, pero su vida dio un giro inesperado lejos de los reflectores.

Tras una infancia marcada por la fama, el acoso y la presión mediática, este actor desapareció por completo de la industria.

Hoy, su historia vuelve a generar impacto luego de que reapareciera en redes sociales tras pasar varios meses internado en un hospital psiquiátrico, enfrentando una dura batalla personal.

Mira: Federica Quijano revela que ingresó a su hijo a un centro psiquiátrico y explica por qué

Jake Lloyd fue diagnósticado con esquizofrenia y tras una crisis fue internado en el psiquiátrico. / Redes sociales

¿Qué actor de Star Wars estuvo internado en un psiquiátrico?

Se trata de Jake Lloyd, el actor que dio vida al pequeño Anakin Skywalker en “Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma en 1999".

A más de dos décadas del estreno, su nombre volvió a ser tendencia luego de que reapareciera públicamente tras pasar 18 meses internado en un hospital psiquiátrico al sur de California.

El propio Jake compartió un mensaje a inicios de 2026 donde aseguró sentirse “bastante bien” tras concluir esta etapa. De acuerdo con medios estadounidenses, actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación en el continúa su tratamiento.

Checa: Dejan salir a Britney Spears del psiquiátrico y esto fue lo primero que hizo

Jake Lloyd fue diagnósticado con esquizofrenia y tras una crisis fue internado en el psiquiátrico. / Redes sociales

¿Qué enfermedad mental tiene Jake Lloyd y por qué fue internado en el psiquiátrico?

La madre del actor, Lisa Lloyd, fue quien habló abiertamente sobre el estado de salud de su hijo. Reveló que Jake padece esquizofrenia, enfermedad que le fue diagnosticada en 2015, aunque los primeros síntomas aparecieron cuando tenía apenas 19 años.

Además, explicó que su hijo también sufre anosognosia, una condición que impide que la persona reconozca que está enferma. “Tu cerebro no puede reconocer una o más condiciones de salud que tengas”, explicó Lisa en entrevista a un medio internacional.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en marzo de 2023, cuando Jake detuvo su auto en medio de una carretera de tres carriles, hecho que su madre describió como “un brote psicótico”.

Tras tocar fondo, el actor aceptó su condición y comenzó a seguir el tratamiento médico. “Jake está mejorando mucho y es un gran alivio para toda la familia”, aseguró.

Checa: Britney Spears alarma por su aspecto al salir del psiquiátrico

Jake Lloyd fue diagnósticado con esquizofrenia y tras una crisis fue internado en el psiquiátrico. / Redes sociales

¿Quién es Jake Lloyd, actor de Star Wars?

Antes de cumplir los diez años, Jake Lloyd ya era conocido en Hollywood. Participó en la película “El regalo prometido"(1996), donde interpretó al hijo de Arnold Schwarzenegger, y tuvo un papel recurrente en la serie “ER” con George Clooney.

Sin embargo, la fama mundial llegó en 1999 cuando fue elegido por George Lucas para interpretar a Anakin Skywalker. Aunque el papel lo lanzó al estrellato, también lo expuso a una presión brutal.

Años después confesó que sufrió bullying y agotamiento extremo, por lo que decidió retirarse de la actuación en 2001.

Mira: Yordi Rosado revela que su padre tuvo que ser internado en el psiquiátrico