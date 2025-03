Fallece icónico villano de Star wars días antes de su cumpleaños ¿De qué murió?

El mundo del cine y la televisión está de luto tras la muerte de Clive Revill, reconocido actor de ‘Star wars’, ‘Batman’ y ‘Transformers’. El artista falleció a los 94 años tras una larga batalla contra la demencia, a solo unas semanas de su cumpleaños número 95.

De acuerdo con los primeros informes, el actor perdió la vida en Sherman Oaks, un suburbio de Los Ángeles, California. Su hija, Kate Revill, confirmó la noticia a través de ‘The Hollywood Reporter’, destacando que, aunque el dolor es inmenso, su padre ahora descansa en paz.

Mira: Muere James Earl Jones, la icónica voz de Darth Vader, a los 93 años

Clive Revill falleció a los 94 años / Redes sociales

¿Quién era Clive Revill? Tuvo una carrera legendaria en teatro, cine y televisión

Clive Revill nació el 18 de abril de 1930 en Wellington, Nueva Zelanda. A lo largo de su carrera, se consolidó como uno de los actores más representativos de su país, participando en cine, televisión y teatro durante más de seis décadas.

En 1980, dejó su huella en la historia del cine al prestar su voz al Emperador Palpatine en ‘Star wars: El imperio contraataca’. Su interpretación del líder del Imperio Galáctico es recordada por los fans de la saga, aunque posteriormente el personaje fue regrabado por Ian McDiarmid en las ediciones especiales.

Puedes ver: Jake Lloyd, el joven Anakin Skywalker de Star Wars, internado tras brote psicótico en clínica mental

Clive Revill en Star wars / Redes sociales

Además de su papel en ‘Star wars’, Revill participó en clásicos como la película animada de ‘Transformers’ de 1986, ‘Batman: The animated series’ y ‘Star Trek: The next generation’. Su versatilidad lo llevó a incursionar también en el teatro, donde brilló con actuaciones en Broadway, obteniendo dos nominaciones al premio Tony por ‘Irma La Douce’ y ‘Oliver!’.

En 1972, fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por su actuación en ‘Avanti!’, junto a Jack Lemmon y Juliet Mills. Su última aparición en pantalla fue en la película ‘La reina de España’ (2016), donde compartió créditos con Penélope Cruz. Tras esta participación, decidió retirarse de la actuación.

Clive Revill: Del mundo financiero al estrellato en el teatro

Curiosamente, Clive Revill comenzó su vida laboral como contador, pero su pasión por la actuación lo llevó a dejar los números por los escenarios. En la década de 1950, tuvo la oportunidad de conocer a Laurence Olivier y Vivien Leigh, quienes lo inspiraron a formarse en la Old Vic Theatre School de Bristol.

Su talento le permitió destacar rápidamente y llevar su carrera a Estados Unidos, donde fue reconocido tanto en cine como en televisión, participando en series icónicas como ‘The twilight zone’ y ‘The adventures of Robin Hood’.

Checa: ¡Harrison Ford recorre México en bicicleta!