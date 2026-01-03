Murió un día después de su hija: el trágico final de la actriz Debbie Reynolds que conmocionó a Hollywood

Hollywood quedó en shock en diciembre de 2016 con una doble tragedia, cuando la icónica actriz Debbie Reynolds murió apenas un día después de perder a su hija, la querida Carrie Fisher, que dio vida a Leia en “Star Wars”.

La noticia de la muerte de la actriz Debbie Reynolds fue una sorpresa para familiares y amigos, que apenas asimilaban la muerte de Carrie Fisher y se encontraban alistando su funeral, cuando Debbie se sintió mal y tuvo que ser hospitalizada de urgencia y a las pocas horas fue declarada sin vida.

Carrie Fisher, de 60 años, murió el 27 de diciembre de 2016, pocos días después de haber sufrido un ataque al corazón. / YouTube: Star Wars España

¿Qué le pasó a Debbie Reynolds, mamá de Carrie Fisher?

Debbie Reynolds, de 84 años, sufrió un derrame cerebral en su casa apenas 24 horas después de la muerte de Carrie. La actriz había quedado devastada tras enterarse del fallecimiento de su hija, y su corazón simplemente no soportó el dolor emocional.

La actriz se encontraba preparando el funeral de su hija, cuando sufrió el derrame que la llevó urgencias pero a pesar de recibir atención médica no logró salvarse.

Según los reportes médicos y familiares, Reynolds estaba al borde del colapso tras la pérdida, y el estrés emocional extremo fue un factor determinante en su trágico final.

Sus últimas horas fueron de angustia y desesperación. Amigos y familiares cercanos relataban que Debbie estaba inconsolable, pero que no había tenido tiempo de llorar la partida de su hija.

El dolor fue demasiado para Debbie Reynolds: la actriz falleció 24 horas después de su hija Carrie Fisher. / IMBD @praisethelourd

¿De qué murió Carrie Fisher, actriz e hija de Debbie Reynolds?

Carrie Fisher, de 60 años, murió el 27 de diciembre de 2016, pocos días después de haber sufrido un ataque cardíaco durante un vuelo de Londres a Los Ángeles.

Su hija, la también actriz Billie Lourd, de 24 años, dio a conocer la noticia a través de un mánager. En el comunicado se señaló: “Con gran tristeza, Billie Lourd confirma que su amada madre, Carrie Fisher, falleció a las 8:55 de esta mañana. Fue muy querida por todo el mundo y será profundamente extrañada. Toda nuestra familia agradece los pensamientos y oraciones recibidos”.

La joven actriz recientemente recordó a su madre y a su abuela en su reciente noveno aniversario luctuoso.

Fisher era conocida por su icónico papel de Princesa Leia en “Star wars”, así como por su talento como escritora y guionista.

¿Quién fue Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher?

Debbie Reynolds fue una de las actrices más queridas de Hollywood, con una carrera que abarcó más de seis décadas. Nacida en 1932, alcanzó la fama mundial con su papel en Singin’ in the Rain (1952), consolidándose como un ícono del cine musical.

En 1955 se casó con Eddie Fisher, quien cuatro años más tarde la dejó para casarse con Elizabeth Taylor, un escándalo mediático que sorprendió al público, ya que Taylor se había quedado viuda de Mike Todd, amigo cercano de Eddie, apenas seis meses antes.

Además de actriz, fue cantante y productora, y su carisma y talento la convirtieron en un referente de la época dorada de Hollywood y un icono de Broadway.

Reynolds destacó como artista de cabaret y shows en vivo, inaugurando el Debbie Reynolds dance studio en North Hollywood en 1979.

A lo largo de su vida, Reynolds combinó su carrera artística con una intensa vida familiar, siendo madre de Carrie Fisher y Todd Fisher.

