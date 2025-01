Filtran audio de Justin Baldoni pidiéndole perdón a Blake Lively: “Me equivoqué"

En medio de la controversia por la relación profesional y personal entre Blake Lively y Justin Baldoni, ha salido a la luz un audio exclusivo en el que el actor se disculpa de manera sincera con la actriz.

El mensaje, filtrado por ‘Daily Mail’, fue enviado por Baldoni a Lively como respuesta a un conflicto relacionado con el rodaje de su película ‘It ends with us’, donde ambos comparten créditos.

Blake Lively protagoniza la película basada en el libro / Instagram: @wayfarertheaters

¿Qué dice el audio y por qué se lo mandó Justin Baldoni a Blake Lively?

En el audio, que dura aproximadamente siete minutos, Justin Baldoni muestra una actitud honesta y arrepentida. La disculpa llega tras un cambio realizado por el actor y director de la cinta en una de las escenas centrales del filme, específicamente la que involucra a Lively y Baldoni en una azotea, que según reportes, fue reescrita por Lively junto a su esposo Ryan Reynolds y la cantante Taylor Swift.

“Hola Blake. Son las dos de la mañana, espero que esto no te despierte. Hay tantas cosas que quiero decirte”, comienza el audio de Baldoni. A continuación, el actor reconoce su error y explica lo mucho que le dolió la reacción de Lively: “Quiero comenzar con una disculpa. Al leer la segunda parte de tu mensaje, se me hundió el corazón. Lo siento mucho. Sin duda no estuve a la altura, y tú trabajaste muy duro para lograrlo. La forma en que te expresaste y cómo te hizo sentir, solo quería darte las gracias por compartirlo contigo”.

Baldoni no dudó en reconocer su error de manera directa y se lo dijo con todas sus letras: “Me equivoqué, es un error de mi parte. Una cosa que debes saber sobre mí es que lo admito y me disculpo cuando fallo. Estoy lejos de ser perfecto. Soy un hombre con muchos defectos, como puede atestiguar mi esposa”, expresó.

El audio también dice que es una persona autoreflexiva y que no teme a disculparse y aceptar cuando se equivoca: “La voy a c@**g.ar… voy a decir algo incorrecto. Voy a meter la pata. Pero siempre me disculparé y encontraré el camino de regreso a la normalidad. Eso es algo que puedo asegurarles”, dijo lamentando el dolor que le había causado a Blake por haber modificado la escena. “Lamento haberte hecho sentir así, debes haberte sentido terrible”, concluyó en el mensaje.

Justin Bladoni y Blake Lively tenían una batalla mediática y ahora también es legal / Instagram

El cambio en la escena reescrita por Blake Lively, Ryan Reynolds y Taylor Swift

Las disculpas surgieron por una disputa sobre una escena específica de ‘It ends with us’, la cual fue reescrita tras un desacuerdo entre Baldoni y los involucrados, entre ellos Lively, su esposo Ryan Reynolds, y la cantante Taylor Swift. Aunque Baldoni no mencionó específicamente los detalles de la escena, las tensiones entre los miembros del equipo han sido de dominio público, lo que provocó la filtración del audio.

A pesar del escándalo y las tensiones detrás de cámaras, el audio filtrado muestra a un Baldoni dispuesto a asumir su responsabilidad y enmendar el daño causado.

Este audio podría ser parte de la carpeta en la que el actor se defienda legalmente por la demanda interpuesta por Blake en su contra.

Por el momento, ni Blake Lively ni Ryan Reynolds han comentado públicamente sobre el contenido del audio filtrado.

Justin Baldoni y Blake Lively en la escena de la terraza / Instagram

La denuncia de Blake Lively contra Justin Baldoni

Todo empezó cuando Blake Lively demandó a Justin Baldoni acusándolo de acoso durante el rodaje de ‘It ends with us’ (Romper el círculo). Según Lively, Baldoni realizó comentarios inapropiados y besos no solicitados, lo que le causó mucha molestia. Además, la estrella de ‘Gossip girl’ denunció que cuando expresó su incomodidad con el comportamiento del director, él y su equipo de relaciones públicas iniciaron una campaña para desacreditarla públicamente.

La actriz también acusó a Baldoni y su equipo de manipular la cobertura mediática y las redes sociales para dañar su imagen. Estas acciones fueron, según ella, parte de un “plan de varios niveles” diseñado para dañar su reputación, respaldado por los estudios Wayfarer y por la especialista en relaciones públicas, Melissa Nathan y presentó pruebas basadas en documentos originales en el medio The New York Times, el cual siguió la historia de investigación hasta la publicación de hace unos días.

En respuesta, Justin contrademandó a Blake y a su esposo Ryan Reyndolds por bullying.

