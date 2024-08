Tunden a Blake Lively en redes por las polémicas detrás de la película Romper el círculo con Justin Baldoni

¡Alerta de polémica! La adaptación cinematográfica de la exitosa novela ‘Romper el círculo’ (It Ends With Us), dirigida por Justin Baldoni, está en el ojo del huracán debido a especulaciones sobre tensiones en el set entre el actor y su coestrella Blake Lively, quien terminó siendo además la productora de la película.

Las redes sociales se han llenado de rumores acerca de la mala relación entre Baldoni y Lively, lo que habría llevado al director y actor de la película a contratar a gente experta en relaciones públicas para manejar la crisis que están viviendo.

Trascendió que Justin Baldoni ha recurrido a Melissa Nathan, una experimentada publicista para enfrentar los rumores que rodean el lanzamiento de la película. Melissa previamente trabajó con el actor Johnny Depp durante su juicio con Amber Heard y ahora fue contratada para abordar la controversia y manejar la imagen pública del director y actor.

¿Qué pasa con Blake Lively y su nueva película?

Las especulaciones comenzaron cuando Baldoni no apareció en las fotos por la alfombra roja del estreno de la película en Nueva York con sus compañeros y prefirió posar solo con su esposa. Al director ni siquiera se le vio junto a su coprotagonista, lo que llamó la atención de una posible enemistad.

A esto se le suma la falta de interacción en redes sociales, donde ni Lively ni Colleen Hoover, la autora del libro en que se basa la película, siguen a Baldoni e incluso se ha dicho que el reparto de la película no soportaría al protagonista y por eso evitarían convivir con él.

¿Justin Baldoni es un mal compañero?

La película basada en la novela, tiene una temática fuerte en la que una mujer se enamora de un hombre “tóxico” y v1ol3nto, así que entre los rumores se menciona que Justin tendría comportamientos similares a los de su personaje y esto habría creado tensión en el set.

De hecho, en medio de la polémica, TMZ reportó que hubo dos incidentes en el set que podrían haber causado tensiones entre Baldoni y Lively. Según el reporte, en una escena en la que Baldoni debía levantar a Lively, el actor consultó con su entrenador personal sobre el peso de la actriz y cómo manejar la situación para evitar lesiones en la espalda. En otro incidente, durante una escena de beso, se alegó que Baldoni prolongó el contacto más de lo esperado, lo que habría generado incomodidad en Lively.

Él es el protagonista de Romper el círculo / Instagram: @itendswithusmovie

Blake Lively habría hartado a todos con su esposo Ryan Reynolds y la acusan de insensible

La postproducción de la película también ha sido un factor importante en la polémica, ya que se ha dicho que hay dos ediciones distintas de la película porque aunque el director ya tenía el trabajo final, cuando Blake lo vio, como productora ejecutiva hizo que se realizara otra edición a su estilo.

En este tenor, Baldoni, en entrevistas recientes, ha elogiado la contribución creativa de Blake Lively, afirmando que se hizo a un lado en algunos momentos para permitir que las mujeres lideraran, así que esto fue tomado como una indirecta hacia la actriz, ya que además indicó el actor que prefería no meterse en una secuela de la película porque al parecer “otros sabían hacerlo mejor”.

En la avant premiere de la película, Justin Baldoni dio una nota y le preguntaron si dirigiría una secuela



“Creo que hay mejores personas para hacerlo. Blake Lively está lista para dirigir, eso es lo que creo” — dijo, con lo que muchos interpretaron como un tono irónico pic.twitter.com/oUlGcBebfn — fefe (@fedeebongiorno) August 14, 2024

Es así que las especulaciones también se han extendido hacia la participación de Ryan Reynolds, esposo de Blake, quien fue mencionado como el escritor de una escena clave en la película solo por el hecho de ser el esposo de la protagonista a pesar de que no tenía nada que ver con la película, lo que habría molestado a Justin.

Lively confirmó que Reynolds escribió parte del diálogo, pero no estuvo involucrado en otros aspectos de la producción debido a sus compromisos con la también recién estrenada película ‘Deadpool & Wolverine’.

Los famosos han sido criticados en redes / Instagram: @celebritykind

También han trascendido en redes sociales algunas entrevistas con Blake en donde le preguntan seriamente sobre la película y cómo es que ella planea empatizar con el público si es que se acercan a contarles sus historias de maltrato, a lo que ella contestó con un sentido del humor que para muchos no tenía que ver en ese momento, así que comenzaron a llamarla “insensible” y criticarla incluso por sus proyectos anteriores como ‘Gossip girl’ donde interpretó a Serena Van Der Woodsen y mencionaron que “Blair Waldorf era mejor”.

Aquí un ejemplo en esta entrevista, en donde el entrevistador pregunta a Blake cómo sería el acercamiento de fans de la película que quieran hablar con ella sobre violencia doméstica, y ella lo toma en un tono sarcástico diciendo que “si quieren nos comprimimos hasta la ubica” pic.twitter.com/OX2ZLc8ohU — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) August 14, 2024

Por si fuera poco, Ryan aunque no tendría nada que ver en la película, ha aparecido en los promocionales de la misma haciendo algunas entrevistas a los actores, pero lo ha hecho en un tono de humor, lo que le restaría seriedad al proyecto, así que han acusado a Blake de convertir la película con un tema tan fuerte en una burla.

En contraste y a pesar de los rumores del supuesto comportamiento de Justin, él se ha mostrado más serio en los medios de comunicación dando visibilidad al tema principal de la película, lo que ha sido aplaudido por la audiencia.

‘Romper el círculo’ es todo un éxito pese a la polémica

A pesar de la controversia, ‘Romper el círculo’, ha sido un éxito y logró recaudar 50 millones de dólares en Estados Unidos y 80 millones a nivel mundial en su fin de semana de estreno, superando el presupuesto de 25 millones de dólares que invirtieron para su realización.

