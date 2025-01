Justin Baldoni contrademanda a Blake Lively e incluye al New York Times y Ryan Reynolds, ¡pide una millonada!

El conflicto legal entre Justin Baldoni y Blake Lively se está poniendo cada vez peor, ahora con una contrademanda presentada contra el diario The New York Times, medio que difundió la denuncia de abuso de Blake Lively hace unos días.

Según el actor y director, conocido por protagonizar ’It ends with us’ o ‘Romper el círculo’, está demandando al periódico por difamación, alegando que un artículo sobre la denuncia de Blake Lively lo presentó injustamente como acosador y manipulador.

La demanda de Justin Baldoni: ¿Qué busca y por qué?

El 31 de diciembre de 2024, Justin Baldoni presentó una demanda por 250 millones de dólares contra The New York Times, después de que el diario publicara un artículo el 21 de diciembre sobre las acusaciones de acoso sexual que Blake Lively hizo contra él. En su denuncia, el actor asegura que el artículo estaba lleno de “inexactitudes, tergiversaciones y omisiones”, y que omitió deliberadamente partes de los intercambios de texto que contradecían la versión de Lively.

Blake Lively y Justin Baldoni protagonizaron ‘Romper el círculo’ y además estaban involucrados en la producción y dirección de la cinta / IMDB

Baldoni alega que el periódico tomó como base “la narrativa egoísta” de la actriz y, por tanto, las afirmaciones publicadas no fueron precisas ni justas. La demanda también incluye a Melissa Nathan, una experta en gestión de crisis, a quien Lively acusó de ayudar a difundir una campaña de desprestigio contra ella. Según los documentos, Baldoni está exigiendo una compensación por los daños causados a su reputación.

La respuesta de The New York Times a Justin Baldoni

El medio de comunicación respondió rápidamente a la demanda, asegurando que se defenderán con todas sus capacidades. A través de un comunicado, el diario destacó que su artículo fue producto de una exhaustiva investigación, basada en miles de documentos originales, incluidos mensajes de texto y correos electrónicos que fueron citados de manera precisa.

“El papel de una organización de noticias independiente es seguir los hechos dondequiera que conduzcan”, apuntó en su declaración The New York Times. “Nuestra historia fue reportada de manera meticulosa y responsable”, argumentaron.

Blake Lively protagoniza Romper el círculo, basada en un libro / IMDB

Justin Baldoni acusa a Ryan Reynolds, esposo de Blake Lively de bullying

En la demanda contra The New York Times, Baldoni no solo defendió su honor, sino que también reveló detalles inéditos sobre la premiere de la película ‘It ends with us’. Según su versión, Blake Lively intentó evitar su participación en el evento, accediendo solo después de ejercer “presión significativa”. Sin embargo, cuando Baldoni estuvo presente, afirma que su participación fue limitada y que, además, su equipo fue excluido del exclusivo after party de la película.

Baldoni asegura que Lively y su equipo impusieron “condiciones humillantes”, segregando a su equipo y forzándolos a organizar su propio evento paralelo. Además, la familia y amigos del director fueron aislados en una zona apartada, hasta que la actriz abandonó el lugar.

En la demanda, Baldoni acusa a Ryan Reynolds, esposo de Blake Lively de amedrentarlo en una reunión en su penthouse en Nueva York. Según dice, la intención de la reunión del pasado 4 de enero de 2024 era discutir algunos planes de filmación, pero los presentes se sorprendieron por la actitud de la pareja porque les presentaron una lista de quejas en la producción.

Los famosos han sido criticados en redes / Instagram: @celebritykind

El actor dice que Ryan le generó un “trauma” porque “nunca le habían hablado así en su vida”. Además, el actor de ‘Deadpool’ le exigió que le pidiera disculpas a su esposa por sus acciones, pero Baldoni dice que esas acciones son falsas, lo que desató que Ryan se enojara porque Baldoni se rehusó a disculparse.

Otra acusación en su contra es que el esposo de Blake habría tratado de persuadir a los agentes del actor para que dejaran de representarlo, aunque la agencia en cuestión ya negó esto, indicando que la decisión fue tomada debido a la cobertura mediática y no por influencias externas.

Mientras tanto, Lively sigue respaldada por su sindicato de actores, Sony y su agencia WME, quienes han mostrado apoyo hacia la actriz en medio de este escándalo.

La denuncia de Blake Lively: El inicio de la polémica

Todo empezó cuando Blake Lively demandó a Justin Baldoni acusándolo de acoso sexual durante el rodaje de ‘It ends with us’ (Romper el círculo). Según Lively, Baldoni realizó comentarios sexuales inapropiados y besos no solicitados, lo que le causó mucha molestia. Además, la estrella de ‘Gossip girl’ denunció que cuando expresó su incomodidad con el comportamiento del director, él y su equipo de relaciones públicas iniciaron una campaña para desacreditarla públicamente.

La actriz también acusó a Baldoni y su equipo de manipular la cobertura mediática y las redes sociales para dañar su imagen. Estas acciones fueron, según ella, parte de un “plan de varios niveles” diseñado para dañar su reputación, respaldado por los estudios Wayfarer y por la especialista en relaciones públicas, Melissa Nathan y presentó pruebas basadas en documentos originales en el medio The New York Times, el cual siguió la historia de investigación hasta la publicación de hace unos días.

