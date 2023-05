Gerard Piqué recomienda a los jóvenes tener intimidad al por mayor: "¿El de ser fiel no te lo sabes?”

Gerard Piqué se ha vuelto un personaje muy señalado desde que salió a la luz que le fue infiel a su expareja Shakira con Clara Chía, por lo que cualquier declaración se viraliza a la brevedad.

Nuevamente, Gerard Piqué da mucho de que hablar y es que recientemente en la cámara del famoso influencer Ibai Llanos compartió un polémico consejo a los jóvenes.

Recordemos que el exjugador tiene los ojos del mundo puestos en él y es que desde que quedó al descubierto su infidelidad hacia la cantante Shakira con Clara Chía, quien es su pareja actual, se sometió a la crítica pública.

Actualmente, la famosa y sus hijos se trasladaron a Miami, esto debido a que deseaban un nuevo comienzo lejos de su vida con el jugador, por lo que cualquier paso que den alguno de los dos se vuelve viral de inmediato.

En ese contexto, su declaración en el programa de Ibai Llanos fue motivo de un debate en internet, ya que el deportista fue cuestionado sobre algún consejo que pudiera brindar a la juventud de ahora:

“Gerard da un consejo, un consejo a los jóvenes de hoy en día”, cuestionaron.

Piqué no dudó en soltar un polémico consejo, ya que señaló que tener mucha intimidad es un excelente consejo para los jóvenes:

“Qué vivan la vida tío y que follen (tengan sexo) mucho”, declaró.

Gerard Piqué y Shakira comparten dos hijos frutos de su relación / Instagram: @3gerardpique

El consejo dividió a los internautas en redes quienes no dudaron en dejar sus impresiones de dicho momento.

Clara Chía comenzó siendo amante de Piqué mientras a un mantenía una relación con Shakira en la actualidad es su pareja oficial / Instagram: @3gerardpique

Estaban las personas que aprovecharon para burlarse de él y señalarlo:

"¿El de ser fiel no te lo sabes?”, “El segundo consejo lo aplicó personalmente”, "Él lo sabe mejor que nadie”, “Piqué consejo del día: póngale cuernos a sus parejas”, “Qué si estoy casado con alguien que la deja por alguien más joven”, “Piqué no, escuchan a Shakira”, “Lo dice para que cuando seas viejo no engañes a tu mujer”, “Eso explica muchas cosas”, comentaron usuarios.

Gerard Piqué se ganó la burla de algunos internautas quienes le recordaron que no era la persona ideal para dar consejos a las nuevas generaciones / Instagram: @3gerardpique

Aunado a eso, algunos otros festejaron el consejo que dio el famoso:

“Solo porque tú lo dices”, “El mejor consejo”, “Eres el más grande”, “Clara-mente lo voy a hacer”, “Lo mismo aconsejó", “Es el consejo que necesitaba”, “Sí Piqué lo dice lo hago”, “Voy de inmediato”, “Claro que sí", “Lo haré solo por ti”, “Siuuuuuuuuuu”, “Voy a hacerlo por ti”, “Siempre siendo el mejor”, externaron internautas.