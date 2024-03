Giselle Bündchen llora al hablar de su divorcio de Tom Brady

La noticia del divorcio entre Gisele Bündchen y Tom Brady, una vez considerada una de las parejas más sólidas y admiradas en Estados Unidos, causó revuelo. Después de 13 años de matrimonio, la pareja anunció su separación en 2022, atribuida a la decisión del ex mariscal de campo de continuar su carrera en la NFL.

Desde entonces, Bündchen ha mantenido un perfil bajo y ha evitado las entrevistas. Sin embargo, recientemente, la modelo brasileña decidió abrirse sobre su experiencia en el programa ‘Impact x Nightline: Gisele Bündchen: climbing the mountain’, conducido por Robin Roberts y que se estrenará el jueves 7 de marzo en Estados Unidos por Hulu.

Giselle Bundchen rompe en llanto al hablar de su divorcio

En un adelanto del programa, Roberts aborda el tema de la separación y le pregunta a Bündchen cómo se siente. Visiblemente emocionada, la modelo se quiebra y pide una pausa durante la grabación, mostrando su vulnerabilidad tras la separación con Tom Brady.

El avance también aborda el tema de la copartenidad entre Bündchen y Brady con sus dos hijos, mostrando los desafíos y compromisos de esta nueva dinámica familiar.

Giselle Bündchen revela si estaría lista para volver a amar

En un momento de la conversación, Roberts pregunta a Bündchen si está lista para abrir su corazón a una nueva relación, a lo que ella responde con una sonrisa: “Donde está mi corazón ahora es donde estoy en este momento. Estoy viviendo mi verdad, y no me estoy disculpando por ello”.

Estas declaraciones llegan semanas después de que se rumoreara que Bündchen estaba saliendo con su entrenador de jiu-jitsu, Joaquin Valente, lo que sugiere que la modelo podría estar lista para iniciar un nuevo capítulo en su vida amorosa.

Giselle Bündchen reveló causa de la separación con Tom Brady

En marzo de 2023, Giselle Bündchen compartió detalles sobre su separación de Tom Brady en un medio internacional, explicó que, aunque ambos buscaban formar una familia cuando se conocieron, con el tiempo sus metas divergieron. “Miro hacia atrás y no me arrepiento. Me encantó todo”, confesó la modelo brasileña.

Bündchen, de 26 años en ese entonces, y Brady, de 29, querían cosas en común al inicio de su relación y matrimonio en 2009. Sin embargo, con el tiempo, se dieron cuenta de que tenían visiones diferentes.

“Eso no significa que no ames a la persona. Simplemente significa que para que seas auténtico y realmente vivas la vida que quieres vivir, tienes que tener a alguien que pueda encontrarte en el medio, ¿verdad? es un baile es un equilibrio”.

