Harry y Meghan Markle: Netflix revela nuevos proyectos con la pareja

El príncipe Harry y Meghan Markle continúan su incursión en el mundo del entretenimiento. Cada vez se animan a explorar nuevas oportunidades tras su renuncia a los roles oficiales en la familia real británica y su traslado a Estados Unidos.

Archewell Productions y Netflix: Una Poderosa Asociación

Con su productora, Archewell Productions, y una colaboración con Netflix, los duques de Sussex ya han lanzado proyectos como el documental ‘Harry y Meghan’ y la docuserie ‘Heart of invictus’. Ahora, se preparan para expandir su portafolio con la producción de una película y dos proyectos adicionales “sin guion”, posiblemente documentales.

Meghan Markle y el príncipe Harry firmaron nuevamente con la empresa de streaming y podría incluir una película. / Instagram: @hrhofsussex

La pareja compartirá experiencias de su relación

Se reveló que Harry y Meghan están trabajando en el desarrollo de estos proyectos, y se anticipa que la película podría basarse en la novela ‘Meet me at the lake’ de Carley Fortune. La novela, que explora el romance de dos jóvenes con eventos que reflejan la vida de los Sussex, sugiere un enfoque emocional y personal en línea con las experiencias de la pareja.

Fecha de estreno pendiente

Aunque los detalles específicos y la fecha de estreno están pendientes de confirmación, la asociación entre los Sussex y Netflix sigue consolidándose y promete ofrecer a los espectadores una mirada más profunda a la vida y experiencias de la pareja.

El Príncipe Harry salió corriendo con rumbo a su casa, luego que terminó la Coronación del Rey Carlos III / Instagram: @megan_harry_noticias

Explorando temas profundos y personales

La elección de ‘Meet Me at the lake’ destaca el interés de Harry y Meghan en explorar temas emocionales profundos que resuenen con su propia vida y conecten con el público. Su apertura y compromiso con proyectos significativos continúan marcando su camino en la industria del entretenimiento.

Los hechos ocurrieron durante una ceremonia de premios en Nueva York celebrada por la Ms. Foundation for Women. / Instagram: @meghan.markle.official

