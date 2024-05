Harry y Meghan: Un aniversario más de la polémica pareja de royals

Este martes de TVNotas, te traemos esta nota de tu revista consentida, en colaboración con La Lista. El príncipe Harry y Meghan Markle contrajeron matrimonio en una ceremonia llena de sorpresas: Desde el góspel que hubo hasta que la novia fuera sola un tramo de su camino rumbo al altar. Era 19 de mayo de 2018.

Quizás estos detalles fueron las primeras alertas de lo que vendría en el futuro, pues desde que la exactriz llegó a la vida del hijo menor de Lady Di y el rey Carlos III, las noticias polémicas no han parado alrededor de la joven pareja.

La primera, y quizá más escandalosa, fue el hecho de que, sin previo aviso a la reina Isabel II, los duques de Sussex anunciaron en 2020 que renunciaban a sus papeles como miembros activos de la familia real británica.

Megan quiso terminar con su vida por la presión / María José Vázquez/ La lista, Netflix y CBS Oprah with Megan and Harry

Además, Harry y Meghan decidieron mudarse a Estados Unidos, alegando que la prensa británica estaba “destruyendo” su salud mental, por lo que ambos acordaron dar un paso atrás y comenzar a construir su familia en un ambiente “más controlado y lejos de las presiones”.

“Era un ambiente muy difícil, como creo que mucha gente vio. La prensa estaba destruyendo mi salud mental. Era tóxico, así que hice lo que cualquier marido y cualquier padre haría... Necesito sacar a mi familia de aquí”, dijo Harry en el programa The Late Late Show con James Corden. Esta polémica de los duques de Sussex fue nombrada por los medios internacionales como el ‘Megxit’, haciendo referencia al nombre de Meghan Markle y a la palabra exit (salida), debido a la influencia del Brexit.

La entrevista de Harry y Meghan con Oprah

Pero los duques de Sussex no solo se quedaron en esa polémica, sino que un año después, en marzo de 2021, ofrecieron una entrevista que sacudió a la monarquía británica por sus explosivas declaraciones. Una de ellas fue de la exactriz, quien aseguró que tuvo pensamientos su1cid4s luego de varias situaciones dentro de su nueva dinámica familiar.

—¿Tuviste pensamientos su1cid4s? — preguntó Oprah Winfrey a Meghan Markle. —Sí. Pensé que eso resolvería todo para todos —respondió la duquesa de Sussex.

Además de esta confesión, Meghan Markle reveló que cuando estaba embarazada de su primogénito, Archie, hubo conversaciones de algunos miembros de la familia sobre lo oscura que sería la piel del bebé cuando naciera, dejando ver el r4c1smo que hay en la Casa real británica.

La entrevista de la pareja con Oprah fue una de las más polémicas por sus confesiones / María José Vázquez/ La lista, Netflix y CBS Oprah with Megan and Harry

La duquesa de Sussex también quiso aclarar la relación que tuvo con Kate Middleton y aseguró que, contrario a lo que decían los periódicos británicos sobre que había hecho llorar a la entonces duquesa de Cambridge, fue “todo lo contrario”.

“No cuento esto sobre Kate para hablar mal de ella”, dijo Markle, quien posteriormente dijo que Kate era “una buena persona”.

Spare: El repuesto, según Harry

Las memorias del príncipe Harry salieron a la venta en enero de 2023, y desde antes de su lanzamiento ya habían dado de qué hablar. Pero nadie vio venir lo que confesó el hijo de Lady Di.

Entre las polémicas revelaciones que hizo, una de las más escandalosas fue sobre la relación que tuvo desde pequeño con su hermano, el príncipe Guillermo, a quien, dijo, lo consideró en algún punto como su archienemigo.

La relación empeoró cuando Harry se casó con Meghan, a quien Guillermo calificó de “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. Según las memorias del duque de Sussex, sus altercados pasaron de lo verbal a lo físico.

“(Mi hermano) me agarró por el cuello. Me rompió el collar y me tiró al suelo... Aterricé en el plato del perro, que se rompió debajo de mi espalda. Los pedazos me cortaron”, detalló en su libro.

Harry cree que es el repuesto de su hermano y renunció a la monarquía para disfrutar de su familia. Está peleado con su hermano. / María José Vázquez/ La lista, Netflix y CBS Oprah with Megan and Harry

Su padre, el rey Carlos III no quedó fuera de su publicación. De él platica que, tras su nacimiento, le dijo a su madre, Diana: “¡Maravilloso! Ahora que me has dado un heredero (Guillermo) y un repuesto (Harry), mi trabajo está hecho”. De ahí el nombre de su libro: Spare, que en español significa repuesto.

Y aunque Harry ha querido limar asperezas con su padre, quien padece cáncer, parece extremadamente improbable que esto pase.

Pero estas no han sido las únicas polémicas que han desatado Harry y Meghan en sus seis años de matrimonio. Sus constantes peleas con la prensa británica, que han terminado en demandas, así como la relación poco cordial con su hermano Guillermo y su cuñada Kate es muy posible que sigan dando de qué hablar.

Ni el príncipe Harry ni Meghan parecen estar dispuestos a perder su fama. Pese a que inicialmente dijeron que deseaban apartarse de los reflectores para llevar una vida “tranquila”, son cada vez más los proyectos que hacen en conjunto que, lo deseen o no, implican estar en el ojo público.

