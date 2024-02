¿Jennifer López se retira de la música? Esto es lo que sabemos

Jennifer Lynn Affleck, mejor conocida como Jennifer López o JLo, es una cantautora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense de origen puertorriqueño, quien se ha consolidado como una de las personalidades más famosas del medio.

Su talento en la pantalla grande, así como en la música, la ha llevado a ser reconocida mundialmente. Por esta razón, está a punto de lanzar su noveno álbum titulado This is me… Now.

Después de una década de ausencia en la industria musical, este álbum marcará su regreso al medio. No obstante, lo que preocupó a sus fans es que este podría ser el último proyecto de música en su carrera.

¿Jennifer López se retira de la música?

Aunque Jennifer López ha tenido un éxito rotundo con su música gracias a sus temas On the floor, Ain´t your mama, Dance again, Papi, When love takes over, I’m real, Live it up, entre otros, la famosa habría revelado que su nuevo álbum sería el último en su carrera.

En entrevista con ET, la actriz compartió detalles de lo que será este nuevo proyecto. Sin embargo, no está certera de que volverá a lanzar otro álbum en un futuro.

“La verdad es que ni siquiera sé si volveré a hacer otro álbum después de este. Se siente como el tipo de proyecto de Jennifer Lopez J.Lo por excelencia y realmente me siento muy satisfecha. Así que realmente serán objetos de colección en cierto punto”. Jennifer López

Jennifer aseguró que se siente más que plena con lo que ha logrado en su carrera. No obstante, sería un motivo contundente para poner fin sus proyectos en la música.

Por esta razón, López reflexionó sobre su regreso a la música luego de 10 años de estar ausente. ¡Le tomó mucho esfuerzo este proyecto!

Jennifer López “Siento que es el final de una especie de era para mí y el comienzo de una nueva. Así que nunca diría nunca, pero en este momento siento que realmente puse mi corazón y alma en esto, y estoy muy emocionada. Definitivamente, me tomó mucho”.

Por el momento, la cantante dejó en ascuas a sus fanáticos sobre si se retirará por completo de la música o solo se dará un tiempo como lo hizo en estos 10 años.