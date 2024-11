Jerry Rivera desata la furia de los fans de Shakira tras lanzar este polémico comentario

‘Hips don’t lie’, canción lanzada en 2006, se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Shakira, consolidándola como una de las artistas internacionales más influyentes.

La canción, que mezcla ritmos latinos con hip hop, contó con la colaboración del rapero Wyclef Jean y marcó un antes y un después en la carrera de la colombiana. Sin embargo, una polémica ha rodeado este hit desde sus inicios, vinculándola a la canción ‘Amores como el nuestro’ del salsero Jerry Rivera.

La polémica surgió del parecido en el intro de ambas canciones, lo que derivó en una demanda en la que Shakira fue involucrada indirectamente. Aunque el caso fue hace varios años, unas recientes declaraciones de Jerry Rivera reavivaron la controversia.

Shakira y Jerry Rivera / Instagram: @shakira/ @jerryrivera

Jerry Rivera aclara: “Shakira no tuvo nada que ver”

Durante una entrevista en el programa Molusco TV, conducido por el puertorriqueño Jorge Pabón Ocasio, Jerry Rivera rompió el silencio sobre la conexión entre su obra y el éxito de Shakira. Rivera explicó que la intro de ‘Hips Don’t Lie’ es la misma que la de su canción, pero destacó que Shakira no estuvo involucrada en la decisión de incluirla.

Aclaró Rivera, aclaró que el rapero fue el principal responsable de la controversia. Según el salsero, la colombiana no fue quien dirigió el aspecto musical que desencadenó la demanda.

“Wyclef es un tipo muy inteligente, muy sabio. Y es un músico súper impresionante. Y Shakira no tiene nada que ver con eso”.

La explicación del artista también incluyó un análisis del impacto que tuvo la canción de Shakira y Wyclef, calificándola como el tema más exitoso de ambos en cuanto a streaming. Sin embargo, Rivera hizo un comentario que encendió las redes sociales:

“Bueno, independientemente de lo que haya pasado, si pasó algo, si no pasó algo, si hubo un problema o si no hubo un problema, la realidad del caso podemos ver muchos puntos. La realidad del caso es que el que Wyclef y Shakira hayan grabado esa introducción y la hayan usado para el tema de más streaming en la historia de ambos, porque ella no ha hecho un tema de más streaming que ese, no recurrente, porque esa canción no se escucha en ningún lado ya. Eso desapareció. ¿Cuándo fue la última vez que tú la escuchaste?”, le respondió Jerry Rivera.

Las reacciones no se hicieron esperar

El comentario de Rivera generó una avalancha de críticas en redes sociales, especialmente de los seguidores de Shakira. Muchos destacaron la trascendencia global de Hips don’t lie, en comparación con el éxito de ‘Amores como el nuestro’.

“Hips don’t lie tiene más streaming que toda la discografía de Jerry Rivera”.

“La obra no fue éxito solo por el intro. Es pegajosa en toda su estructura”.

Jerry humildad, yo sé que te enc..., pero esa canción la conocen en todo el mundo y la escuchan todos los días, la tuya fue entre latinos, la de Shakira fue global.

“Shakira toca en un Super Bowl y tú en pueblos que no están ni en el mapa de Centro América”.

El debate también sacó a relucir la diferencia en impacto cultural, subrayando que mientras Rivera tiene un lugar importante en el género salsero, Shakira se ha consolidado como una figura global.



¿Quién es el verdadero autor de ‘Hips don’t lie’?

El origen del éxito de Shakira está en una canción previa de Wyclef Jean, titulada ‘Dance like this’, creada en 2004 para la banda sonora de ‘Dirty dancing: Havana nights’.

La versión de Shakira incluye modificaciones en los coros y algunas estrofas, además de otorgar créditos al compositor panameño Omar Alfanno, autor de ‘Amores como el nuestro’.

A pesar de los parecidos, no hubo plagio formalmente reconocido, ya que los créditos fueron dados de manera adecuada.

