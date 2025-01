Justin Bieber dejó de seguir a su esposa Hailey en redes en medio de rumores de crisis ¿Qué pasó?

Los rumores sobre un posible divorcio entre Justin Bieber y Hailey Baldwin han vuelto llamar la atención de los fans y medios de comunicación. La alarma se encendió cuando algunos seguidores notaron que el cantante había dejado de seguir a su esposa en Instagram, lo que desató una ola de especulaciones sobre su relación.

Justin y Hailey Bieber: ¿se divorcian?

La noticia rápidamente se difundió en redes sociales. Los internautas no tardaron en compartir sus teorías. Mientras algunos usuarios expresaron su preocupación por el futuro de la pareja y su hijo nacido en agosto de 2024, otros sugirieron que podría tratarse de un simple error o incluso de una estrategia publicitaria para promocionar el próximo álbum de Justin Bieber, mismo que aún no ha anunciado.

"¿Esto confirma los rumores?”



“No puede ser verdad, tal vez fue un desliz”



"¿Justin interrumpirá la boda de Selena?”

Estos fueron solo algunos de los comentarios que comenzaron a circular por plataformas como TikTok, en las que se mezclaban seriedad, humor y especulación ante el acto de Justin en Instagram al dejar de seguir a Hailey.

ppl: JUSTIN BIEBER SE VA A DIVORCIAR DE HAILEY PORQUE LA DEJÓ DE SEGUIR EN INSTAGRAM 😍😍😭😭😭

justin ayer: pic.twitter.com/sAMOHgPbek — natiu (@benobiebs) January 21, 2025

Justin Bieber rompe el silencio, ¿hay divorcio?

Ante la ola de de comentarios, Justin Bieber decidió aclarar la situación rápidamente. Este martes, el cantante publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, que posteriormente eliminó, con el que explicó lo sucedido: “Alguien entró a mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa. La m…rda se está volviendo sospechosa aquí”, escribió.

Justin Bieber explica por qué dejó de seguir a su esposa en Instagram / Instagram

Minutos después, Justin volvió a seguir a Hailey, terminando con el supuesto malentendido. Sin embargo, las especulaciones de que algo no andaría bien entre ellos siguen en el aire. ¿habrá divorcio?

Para finalizar con la polémica, los famosos compartieron una foto juntos en la que también se ve a su pequeño hijo acompañándolos.

Hailey y Justin Bieber echaron por tierra los rumores con esta foto / Instagram

Justin y Hailey Bieber: el drama de su relación llena de altibajos

Este incidente no es la primera vez que pone a la pareja en el ojo del huracán. En varias ocasiones, los rumores de crisis matrimonial han rondado a los dos. Hace unas semanas, Hailey Bieber se refirió a los altibajos que enfrenta su relación en un video en el que reflexionó sobre las dificultades que atraviesan como pareja.

En el video, una voz en off expresaba: “No estás bien y está bien. Has tomado muchas decisiones. Las decisiones que tomaste te pusieron en situaciones que odias. No quieres estar en esas situaciones. Reconoces cada día cuando te despiertas: ‘Joder, esta es la realidad que creé para mí'".

Por su parte, Justin se mostró firme en su apoyo hacia Hailey y a su relación. En enero, el cantante publicó una foto de su esposa luciendo un bikini rosa, abrigo de piel y botas de peluche, acompañada de un emotivo mensaje reafirmando su amor: “Um. Voy a cualquier lado contigo, bb. Feliz año nuevo... ¡Esa es una forma de calmar el ruido!”.

Otra de las fotos virales que los pusieron en boca de todos fue una imagen que subió el cantante vistiendo calzoncillos en un río, pero los internautas no dudaron en hacer zoom en ellos para criticarlo y de paso preguntarle a Hailey por qué estaba con él en forma de burla.

