¿Justin Bieber y Selena Gomez amigos de nuevo? ¿Bieber asistirá boda de Selena y Benny Blanco?

Selena Gomez ha estado bajo los reflectores recientemente no solo por su actuación en la producción francesa, “Emilia Pérez”, y la polémica de los comentarios de Eugenio Derbez, así como las nominaciones de la película a varios premios, sino también porque en diciembre de 2024 anunció su compromiso con su novio, Benny Blanco.

Benny Blanco y Selena comenzaron a salir el año pasado / Instagram

Selena Gómez y su novio, Benny Blanco, se comprometieron en 2024

Había rumores de que Selena y el productor, Benny Blanco, se comprometieron desde agosto de 2024, pero ella retrasó la noticia, luego de que por esas fechas, Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber dieran la bienvenida a su primer bebé. De esa forma, Gomez quería evitar especulaciones innecesarias de que ella estaba quitando foco a la noticia del bebé de Beiber o buscando llamar la atención de que ya lo había superado.

Algunos fans de Selena están encantados con la noticia de que inicie un nuevo capítulo en su vida al lado de Benny Blanco, pero otros han criticado al productor y se preguntan si realmente es su “príncipe azul”. La relación entre Gomez y Blanco inició en 2023.

Benny Blanco recibe críticas por su físico / IG: @selenagomez / @itsbennyblanco

Justin Bieber y Selena Gomez ¿amigos de nuevo?

Ha habido información en medios de que Justin Bieber ha querido retomar una relación de amistad con Selena Gomez, y si, por ello, estará invitado a la boda de Selena y Benny. Estos rumores se alimentan de que Benny y Justin han sido amigos desde hace mucho tiempo. Blanco trabajó con Bieber en varios éxitos como “Eeenie meenie”, “Love yourself” y “Cold water”. También la especulación de un acercamiento entre los Bieber y Gomez crece porque en la publicación en la que Selena dio a conocer su compromiso para casarse con Blanco, Hailey Bieber, la esposa de Justin, dio un “me gusta”. No se ha revelado si la boda de Gomez y Blanco será una celebración íntima o si estará llena de estrellas con amigos de la cantante y actriz, como Taylor Swift, Martin Short y Jennifer Aniston.

Según RadarOnline, Justin Bieber quiere retomar la amistad con Selena Gomez, pues genuinamente no tiene resentimiento hacia ella. Sin embargo, la fuente asegura que Selena no está interesada, pues siente que Justin no la trató bien en el pasado, y ella se respeta a sí misma tanto que no permite que nadie que la haya lastimado regrese a su vida. La fuente asegura que Selena considera que Benny es su verdadera alma gemela y está muy agradecida de haberlo encontrado.

Por tanto, según la fuente, Benny no invitará a Justin a su boda con Selena, porque ella está enfocada en su nueva vida y dejar atrás el pasado.

En su publicación de Instagram donde dio a conocer su compromiso, Selena lo dejó muy claro: “El para siempre comienza ahora”.

La relación entre Selena Gomez y Justin Bieber

A pesar de que Bieber quisiera retomar una relación de amistad y estar en buenos términos con Selena Gomez, ella habría preferido cortar de tajo con él. Selena y Justin fueron novios entre 2010 y rompieron definitivamente en 2018. Durante ese tiempo tuvieron una relación llena de rupturas y reconciliaciones, que fue muy mediática e incluso aseguran los fans que la historia quedó registrada en canciones de ambos artistas.

Selena Gomez ha compartido que durante su relación con Bieber se sintió “víctima de ciertos abusos” y tuvo que interiorizarlo en su vida adulta para encontrar la manera de superarlo.

