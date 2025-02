Kendrick Lamar y el show de medio tiempo del SuperBowl 2025: Canta ‘Not like us’ a pesar de demanda de Drake

Kendrick Lamar es el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025 este domingo 9 de febrero. Hay expectativa de que cantará su tema ‘Not like us’, con el que ganó cinco premios Grammy hace unos días, incluso canción del año. Sin embargo, podrían lloverle demandas por ellos. Te contamos.

¿A qué hora es el medio tiempo del SuperBowl 2025? ¿Cuánto dura el show?

Este domingo, el show medio tiempo del SuperBowl 2025, a cargo de Kendrick Lamar, será alrededor de las 7 de la noche (hora del centro de México). El SuperBowl LIX lo puedes ver en:

Canal 5 y ViX ,

, Fox Sports en Prime Video ,

, Azteca 7 y

ESPN en Disney +.

Tradicionalmente el espectáculo de medio tiempo del SuperBowl dura entre 12 y 15 minutos. Arranca una vez que concluye el segundo cuarto del partido.

No te pierdas: ¡Gabito Ballesteros y Anuel AA brillarán en el Super Bowl 2025!

¿Qué cantará Kendrick Lamar en el show de medio tiempo del SuperBowl 2025? ¿Lamar cantará ‘Not like us’?

En septiembre pasado, el rapero hizo oficial con una publicación en redes que cantará este domingo 9 de febrero en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX en Nueva Orleans.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es resultado de un acuerdo entre la NFL y Roc Nation, la empresa de Jay-Z, como parte de una iniciativa de justicia social. Sin embargo, este acuerdo también ha sido criticado por algunos, ya que se percibe como una forma de la NFL de manejar la controversia en torno a las protestas que inició Colin Kaepernick, el quarterbak de los 49s de San Francisco en 2020 al arrodillarse en en el himno estadounidense para alzar la voz por las muertes de jóvenes negros a manos de policías blancos, luego de la muerte de George Floyd.

Kendrick Lamar también ha apoyado explícitamente las protestas contra la violencia policial y la injusticia racial. Su canción “Alright” se convirtió en un himno para el movimiento Black Lives Matter, y en 2018, este tema llevó a Lamar a convertirse en el primer rapero en ganar un Premio Pulitzer. Es muy probable que Lamar cante este tema en el show de medio tiempo del SuperBowl 2025.

El intérprete de ‘Not like us’ ganó cinco premios Grammy en enero por esta canción, además de que tiene una carga importante de temas sociales. Por esto, todos los fans esperan que la cante en el show de medio tiempo del SuperBowl 2025, pues además se espera que esté presente el presidente Dondald Trump. Sin embargo, la canción es una crítica directa al cantante Drake, por lo que si la canta, podría haber demandas.

Mira: Grammy 2025: Beyoncé gana Álbum del año; se reconcilia con Taylor Swift y ¿Billie Eilish llora tras derrota?

Premios Grammmy / Captura de pantalla

¿De qué trata ‘Not like us’ de Kendrick Lamar y por qué lo demandó Drake por esta canción?

La canción “Not like us” de Kendrick Lamar es una crítica mordaz de la industria musical del rap y algunas de sus figuras principales. Sus versos dejan ver la capacidad para componer y rimar, así como la conciencia política del artista. En su canción, Lamar considera superficiales y poco auténticos a personajes específicos del género que no son legítimos, como Drake, a quien acusa de ser un turista en la cultura negra. También hay acusaciones directas hacia el canadiense, incluyendo comportamientos inapropiados. Lo llama un “pedófilo certificado” y un “colonizador” de la cultura negra.

El estribillo dice: “They not like us” (No son como nosotros), y distingue a los que son reales, de los que se apropian de la cultura. También hay referencias a temas históricos y sociales, como la esclavitud y la explotación económica.

Podría gustarte: Taylor Swift y Travis Kelce celebran muy juntitos la victoria de Kansas City pese a rumores de ruptura

Kendrick Lamar en el SuperBowl 2025 / ig @kendricklamar

¿Por qué podrían demandar a la NFL si Kendrick Lamar canta ‘Not like us’ en el medio tiempo del SuperBowl 2025?

La demanda de Drake a la disquera Universal Music Group por la canción ‘Not like us’ de Kendrick Lamar y referencias explícitas a su persona, incluye el hecho la compañía es promotora de una canción que, según el rapero, lo difama y hasta pone en peligro su seguridad personal. Por esto, los abogados de la NFL han alertado que presentar esta canción en el show de medio tiempo del SuperBowl 2025, podría representar también recibir una demanda por promover contenido difamatorio contra el canadiense. Por esto, algunos indican que la NFL podría pedir a Kendrick que no cante este tema en el show del medio tiempo.

Sin embargo, expertos señalan que Lamar podría cantar una versión modificada de ‘Not like us’, con una letra distinta o bien, solamente omitir estas partes para que las cante el público. Se anunció que el presidente estadounidense Donald Trump estará esta tarde en el partido final de la temporada de la NFL, por lo Kendrick Lamar podría aprovechar el espacio para empujar sus críticas contra la injusticia contra los afroamericanos, la industria de la música y otros temas sociales.

Lamar ha sido un símbolo de resistencia política, pero también enfrenta expectativas conflictivas de sus fans y críticos. Su participación en el Super Bowl era una oportunidad para hacer una declaración significativa en un momento político crucial para muchos afroamericanos. Te contamos cómo estuvo el show de medio tiempo que hizo Lamar.

Mira: ¿Travis Kelce le dará el anillo de compromiso a Taylor Swift en el Super Bowl 2025?