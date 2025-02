Kendrick Lamar sí cantó ‘Not like us’ en el “peor show de medio tiempo” del SuperBowl 2025

En el show de medio tiempo del SuperBowl 2025 de el domingo 9 de febrero en Nueva Orleans, estaba en duda si Kendrick Lamar cantaría la multipremiada canción ‘Not like us’ o no, debido a las demandas por parte de Drake, dado que se le menciona directamente. Drake demandó a Lamar por supuestamente difamarlo pues la canción lo tacha de pedófilo y de apropiarse de la cultura afroamericana del rap. Se temía que la NFL interviniera para que Lamar no cantara ‘Not like us’ por el riesgo de demandas. Sin embargo, Lamar sí cantó la canción, pues ha sido un símbolo de resistencia política. Su participación en el Super Bowl era una oportunidad para hacer una declaración significativa en un momento político crucial para muchos afroamericanos, aunque desilusionó a muchos que lo consideraron el peor show de medio tiempo de la historia.

Super Bowl 2025 LIX, Caesars Superdome en Nueva Orleans / IG @ceasarssuperdome

La canción ‘Not like us’ de Kendrick Lamar us’ en el medio tiempo del SuperBowl 2025 es un riesgo de demandas para la NFL

Drake a demandó en 2024 a la disquera Universal Music Group por la canción de Kendrick Lamar ‘Not like us’ por referencias explícitas a su persona, y argumentó que la compañía es promotora de una canción que, según el rapero, lo difama y hasta pone en peligro su seguridad personal. La canción dice que Drake se aprovecha del género musical, y se apropia de la cultura negra. También acusa al canadiense de ser un “pedófilo certificado”.

El estribillo dice: “They not like us” (No son como nosotros), y distingue a los que son reales, de los que se apropian de la cultura. También hay referencias a temas históricos y sociales, como la esclavitud y la explotación económica.

Por esto, los abogados de la NFL habrían alertado que presentar esta canción en el show de medio tiempo del SuperBowl 2025, podría representar un riesgo de recibir una recibir una demanda por promover contenido difamatorio contra el canadiense. Por esto, algunos indican que la NFL podría incidir en que Kendrick Lamar no cantara este tema en el show del medio tiempo.

Sin embargo, sí la cantó.

¿Cómo fue el show de medio tiempo del Super Bowl 2025 de Kendrick Lamar?

El rapero se presentó en el show de medio tiempo del SuperBowl 2025 con un grupo de baile vestido de los colores de la bandera estadounidense y referencias a los videojuegos. Lamar cerró el espectáculo del show de medio tiempo con su sencillo ganador de cinco premios Grammy “Not like us”, la popular canción de disstrack dirigida a Drake por la que hay demandas en curso.

Para empezar el show de medio tiempo, Samuel L. Jackson, vestido como el Tío Sam, presentó a Lamar y apareció en varias ocasiones. A lo largo del espectáculo, el rapero de Compton interpretó varios de sus más grandes éxitos, como:



Bodies,

Squabble,

Euphoria,

Humble,

DNA, man at the garden, y

Peekaboo by himself

antes de pasar a la canción de disstrack “Not like us”.

Antes de interpretar la canción del año, Lamar dijo: “Quiero tocar su canción favorita, pero ya saben que les encanta demandar”, en referencia a la demanda de Drake contra Universal Music Group, en la que alega que se le difama y se pone en riesgo su seguridad. Kendrick cantó algunas de las estrofas controversiales como ‘Say Drake, I hear you like them young’ y ‘trying to strike a chord and it’s probably a minor,’ (Oye, Drake, he oído que te gustan jóvenes... tratas de tocar un acorde y probablemente es la menor) mientras la gente cantaba. Sin embargo, Lamar no dijo la palabra “pedófilo” que aparece en la letra original de la canción.

Además en el show, Lamar invitó a su “paisana” de Compton, la tenista, Serena Williams para bailar durante el espectáculo. Después se unió SZA, con un look de cuero rojo, como artista invitada, y cantaron “Luther” y “All the stars” en el espectáculo del Caesars Dome en Nueva Orleans.

Terminó su presentación con la canción TV off.

Antes del espectáculo, Lamar había dicho: “Creo que siempre he sido muy abierto sobre la narración a través de todo mi catálogo y mi historia musical, y siempre he tenido una pasión por llevar eso a cualquier escenario en el que esté.”

Una persona en el estadio sacó una bandera de Palestina y logró ondearla durante algunos segundos, antes de ser detenido por el equipo de seguridad del estadio. Esto no salió en la transmisión en televisión.

Super Bowl 2025 LIX, Nueva Orleans, 9 de febrero de 2025, en el Ceasars Superdome

Las redes reaccionan al show de medio tiempo de Kendrick Lamar en el SuperBowl 2025

La mayoría de los comentarios en redes sociales fueron negativos respecta que el espectáculo de medio tiempo del SuperBowl 2025 pues a la gente no le gustó. Entre otras cosas, se criticó que se llevara un género urbano como el rap a Nueva Orleans que es una ciudad que se caracteriza por el jazz.

Comentarios como estos se podían leer en redes sociales:



El show de medio tiempo fue pésimo. Despidan a JayZ como titular de los shows de medio tiempo y podrían tener talento real como Chris Stapleton y Taylor Swift. Si tuvieran a Eminem, sería increíble. Estoy harto de los shows de medio tiempo de rap.

Horrible, penoso que se transmitiera en todo el mundo. ¿Para qué traer el Bronx a Nueva Orleans cuando podías tener un show de jazz fabuloso?

Los fans de rap dándose cuenta en tiempo real de que a la gente realmente no le interesa la tiradera entre 2 tipos ricos. Fue un mal show.

Si piensas que este show de medio tiempo fue mal, espera al del próximo año. Sospecho que van a superar el record de que sea el peor show de medio tiempo.

Jon Batiste, jazzista de Nueva Orleans, cantó el himno estadounidense.