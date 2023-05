Khloé Kardashian siente menos conexión con su segundo hijo; ¿culpa a la gestación subrogada?

Khloé admitió que su conexión con el pequeño no es tan fuerte como la que tiene con su primera hija.

Khloé Kardashian dio la bienvenida a su segundo hijo hace 10 meses, junto a Tristan Thompson. Los dos ya había debutado como padres de una hermosa niña, sin embargo Khloé confesó que la conexión con su primera hija y el segundo no es la misma lo que la hace sentirse culpable.

En una plática que tuvo con su ex cuñado Scott Disick, Khloé no señaló directamente a la gestación subrogada como el factor clave en la relación con su hijo, parece que no hacía falta hacerlo, pues dejó ver que la dulce espera de su bebé con Tristan no fue nada como ella imaginó.

Hace 10 meses nació su segundo hijo. / Instagram: @khloekardashian



“Me siento culpable, porque esta mujer tuvo a mi bebé y luego me lo llevé a otra habitación, y fue como si nos separáramos. Siento que fue una experiencia transaccional”, explicó a Scott.

La relación de ambos comenzó en 2016 / Instagram: @khloekardashian

Además hizo un llamado a ser más empáticas con las madres que pasaron o pasan por esta alternativa de tener hijos, pues le hubiese gustado escuchar a alguien antes:

“Ojalá la gente fuera más honesta con la gestación subrogada y lo diferente que resulta. No digo que sea mejor o peor, pero está claro que es diferente”, puntualizó.