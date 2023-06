Larry Hernández alarma a sus fans por delicado estado de salud

Larry Hernandez confesó que dio positivo a Influenza B y deberá estar aislado por lo menos 10 días.

Desde la noche del pasado jueves, el cantante Larry Hernández alarmó a sus seguidores en redes sociales al confesar que había tenido problemas de salud, como lo son dolores de cuerpo y tos; sin embargo fue hasta este sábado cuando explicó que ya sabía a qué se debía su deterioro en la salud.

A través d e redes sociales Larry Hernández anunció que iba a posponer algunos de sus conciertos para dedicarle tiempo a su salud, pues había acudido al médico pensando que tenía Coronavirus, pero tras una prueba se le detectó que tenía Influenza tipo B.

Larry Hernández reveló que canceló conciertos para cuidar de su salud / Instagram: @larryhernandez

“Ya no aguanté y me vine a la clínica a hacerme una prueba de Covid, me duele la espalda y todos los huesos, tengo tos y dolor de garganta, me van a hacer la prueba de Covid para descartar cualquier cosa”, mencionó Larry Hernández en un video en redes sociales.

Así mismo, el famoso cantautor mencionó que entre los fuertes síntomas que tenía eran: fiebre, tos, dolor de garganta y dolor en todo el cuerpo, lo que lo hizo pensar que algo no andaba bien, pero que gracias a los medicamentos que le habían dado, ya se sentía mejor.

“Me van a poner un suero con medicamentos, salí negativo a Covid, pero positivo a Influenza tipo B, tengo que estar aislado en un cuarto por 10 días hasta que se me quite. Los dolores son bien fuertes en la espalda y todo el cuerpo”, explicó Larry Hernández.

“Graciosa Dios ya estoy en mi casa. Se me estaba haciendo muy difícil poder caminar, los dolores en el cuerpo eran muy fuertes, más en el área del pecho, ya tosí y me dolía todo el estómago y esófago. Ya hoy me siento mejor y seguiré tomándome los medicamentos para salir de esta, pero muchas gracias”, agregó el famoso.

Larry Hernández explicó que dio negativo a Covid, pero positivo a Influenza tipo B / Instagram: @larryhernandez

Los conciertos reprogramados fueron los de la noche del 5 de mayo en la cantina Phoenix de Hendersonville, Carolina del Norte, así como la del sábado 6 de mayo en el Escape Night Club en Moultrie, Georgia. Aunque hasta el momento no se han revelado las nuevas fechas, Larry Hernández prometió que pronto dará más detalles.

Cabe destacar que el músico Larry Hernandez también se mostró muy agradecido con sus seguidores por haberse mostrado comprensibles con él y haberse preocupado por su estado de salud, del cual aseguró seguirá informando en redes sociales.