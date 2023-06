Laura Bozzo se lanza contra Camilla Parker y se rinde ante Lady Di: “nuestra Reina”

La conductora se sumó a la tendencia en la que se recordó a Lady Di como la “Reina verdadera”, a propósito de que este sábado, el Rey Carlos III y Camilla fueron coronados, en una celebración que no escapó del escándalo.

Laura Bozzo fijó su postura respecto de la coronación de Camilla Parker, la Reina consorte del Rey Carlos III, magno evento que se llevó a cabo este sábado alrededor del medio día en Inglaterra. Un suceso que ha estado marcado por escándalos.

Desde las infidelidades y rumores de divorcio entre el Príncipe William y Kate Middleton, hasta el Príncipe Harry que llegó solo a la celebración y fue marginado hasta la tercera fila, mientras que su esposa, Meghan Markle se quedó en su casa de California.

Sin duda, uno de los escándalos más sonados durante años ha sido la infidelidad que cometió el Rey Carlos con Camilla Parker, cuando él estaba casado con la Princesa Diana. Un matrimonio marcado por la infelicidad de Lady Di y los desdenes del ahora monarca.

Camilla Parker, quien fuera amante del Rey Carlos III, fue coronada Reina / Instagram: @Camilla_Parker

Laura Bozzo arremete contra Camilla Parker

A lo largo de la coronación, circularon en redes sociales diversos memes sobre Camilla Parker como “la otra” que logró hacerse de la corona, así mismo, en las calles de Inglaterra, Lady Di fue recordada como “la verdadera Reina”.

Por su parte, Laura Bozzo se sumó a la tendencia y, a través de sus redes sociales, le dedicó varias publicaciones a la Princesa Diana, quien falleció en un aparatoso accidente automovilístico en París, Francia, el 31 agosto de 1997.

Laura Bozzo le dedicó varias publicaciones a Lady Di, quien falleció hace 26 años / Instagram: laurabozzo_of

Fiel a su estilo de “que pase el desgraciado o la desgraciada”, Laura Bozzo se fue sobre Camilla Parker, a quien señaló como “la otra” a pesar de ya haber sido coronada como Reina y arremetió también contra la monarquía de Inglaterra.

“Hoy todo el mundo que te amamos te coronamos, Reina de Corazones, por tu sencillez, humildad, amor a los más necesitados, por tu valor de enfrentar a una monarquía podrida. Pudiste hacerte la tonta, ignorar que sabías que Carlos tenía a Camilla como amante, pero no, te revelaste, ejemplo para las mujeres, alzaste la voz. Si no lo hubieras hecho, como tantas que se hacen las que no saben nada, hoy serías la Reina. El mundo te rinde homenaje y, en mi caso, te mando lluvia de bendiciones hasta el cielo. Por siempre nuestra Reina”, así escribió Laura Bozzo.

Asimismo, la conductora hizo otra publicación en la que aparece un video de una antigua entrevista realizada a Lady Di en la que se le pregunta si cree que será coronada Reina algún y ella contestó que no, pero que prefería ser la “Reina del corazón de las personas”. Dicho video, Laura Bozzo lo acompañó con el mensaje en el que critica a Camilla Parker:

Laura Bozzo publicó una antigua entrevista a la Princesa Diana en el que reconoce que no se ve como Reina / Instagram: laurabozzo_of

“Prohibido olvidar. Diana, la única reina de corazones. Hoy veía la coronación de Carlos y la bruja de Camilla. Solo recordaba todo el daño que te hicieron, tenías tanto por hacer”.

Por su parte, las publicaciones de la conductora recibieron comentarios positivos de sus seguidores, quienes le reconocieron que haya arremetido contra Camilla y le aplaudieron que haya recordado a Lady Di.