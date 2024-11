Liam Payne: Imputado en el caso de su muerte revela que pasaron la noche juntos

El fallecimiento del exintegrante de One direction, Liam Payne causó gran conmoción entre sus seguidores y el mundo del entretenimiento. El cantante falleció a los 31 años al caer de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

Las investigaciones no permitieron que el cuerpo del cantante fueran repatriados inmediatamente hasta que hace apenas unos días las autoridades comunicaron que hay tres imputados por la muerte del cantante y fueron detenidos, aunque más tarde fueron liberados en lo que continúan indagando.

Uno de los hombres imputados por su supuesta relación con la muerte de Liam Payne rompió el silencio y reveló detalles sorprendentes sobre su encuentro con el cantante que murió trágicamente en Argentina.

Puedes ver: Liam Payne: Revelan examen toxicológico del cantante; el resultado da un giro a la historia de su muerte

El mesero contó que convivió con Liam varios días / Instagram

Braian Nahuel Paiz, un mesero de 24 años, habló con Telefe Noticias, donde detalló el supuesto contacto que tuvo con el cantante días antes de su trágica muerte. El joven, quien está acusado de suministrar sustancias ilícitas a Payne, negó haberle proporcionado estas sustancias, pero admitió haber tenido varios encuentros con el cantante.

¿Cómo se conocieron Braian y Liam Payne?

Según Paiz, la primera vez que conoció a Liam Payne fue en un restaurante en el exclusivo barrio de Puerto Madero, donde él trabajaba. Durante una cena semanas antes del fatal suceso, los dos intercambiaron cuentas de Instagram y, según el joven, fue el propio Payne quien le envió mensajes buscando obtener sustancias. "Él me envía mensajes porque quería dr*garse, él ya estaba drog*do, creo que se iba a un concierto”, indicó.

En ese primer encuentro, Braian asegura que compartieron un par de tragos, un par de “shots” de whisky, y el cantante le mostró algo de su nueva música. La relación entre ambos, según el joven de 24 años, parecía amistosa y sin problemas.

No te pierdas: Amigo de Liam Payne imputado por la muerte del cantante, rompe el silencio

⭕️ “Pasamos la noche, nos drogamos, pasó algo íntimo”



🗣️ “Yo se que el no se tiro, no se hubiera tirado”



Habló, Braian Nahuel Paiz, uno de los acusados por la muerte de Liam Payne pic.twitter.com/l5a9m9EzQt — Resumido.info (@Resumidoinfo) November 11, 2024

Mesero dice que pasó la noche con Liam Payne

La noche del 13 al 14 de octubre, Paiz afirma que volvió a encontrarse con Payne en una reunión privada, en la que, según su testimonio, ambos consumieron sustancias juntos. “Nos dr0g*mos, porque es la realidad. Pasó algo íntimo. Yo fumé mar¡hu@.na y él estaba con c0c*ína”, contó. Sin embargo, el joven aclaró que en ningún momento vio un comportamiento agresivo por parte del cantante. “Lo vi normal, bien. En ningún momento fue agresivo, me trató bien, fue re-dulce, me preguntaba si estaba bien”, detalló.

Paiz también negó haberle suministrado las sustancias a Payne, aunque reiteró que compartieron el consumo de estas en esa ocasión. “Nunca le suministré dr*gas a Liam”, aseguró y también dijo que por esta convivencia, piensa que el cantante no se tiró a propósito. “Yo sé que no se tiró, no se hubiera tirado”, finalizó.

Mira: Papá de Liam Payne se despide del altar en honor a su hijo en Buenos Aires; se abraza con fans