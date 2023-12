Linda Evangelista confiesa que no se ve al espejo desde que quedó “desfigurada” del rostro

Linda Evangelista, modelo canadiense, de 58 años, recientemente confesó que no está dispuesta a volverse a mirar al espejo, luego de que su rostro quedó “desfigurado”.

Recordemos que a inicios de este año, la topmodel reveló que estaba enfrentando, por segunda ocasión, una exhaustiva lucha contra el cáncer.

Además de la fuerte situación que vivió tras haber quedado “desfigurada” después de someterse a un procedimiento estético que consistió en congelar la grasa corporal, la cual reaccionó mal en su organismo.

Lo anterior derivó a que la famosa viviera en una constante depresión, dado que sentía vergüenza y culpa por sus acciones.

Por esta razón, Linda aseguró, para una entrevista en The Sunday Times, que prefiere no mirar su rostro, aunque ha intentado dejar de culparse y hacer las pases con ella misma.

“No me miro al espejo. Mi hijo a veces me dice: ‘Tal vez quieras saber que tienes un grano en la barbilla’. Pero la vida es mejor sin espejos. Bueno, ya no me culpo. Ya no soy dura conmigo misma”. Linda Evangelista

Agregó: “Ahora sé que no hice nada malo. Durante mucho tiempo pensé que sí. No me he librado completamente de ello, pero trabajo duro para deshacerme de la culpa y la vergüenza”.

Linda Evangelista reiteró que ha intentado rehacer su vida, puesto que ha buscado retomar su relación con su familia y amigos, ya que se encerró mucho tiempo en su depresión.

“Cuando veo a alguien y digo: ‘Oh, no te he visto en mucho tiempo, vamos a cenar juntos’, ahora lo digo en serio. Cuando escucho las historias de otras personas, pienso: ‘Oh Dios, no tengo derecho a quejarme”, subrayó.

En cuanto a su vida amorosa, Linda se mostró tajante con su respuesta. Aseguró que no está interesada en el amor de pareja.

“No me interesa. Ya no quiero acostarme con nadie. No quiero oír a nadie respirar”, concluyó.