Lulú Motta: de las pasarelas a la televisión y el cine ¡Conócela!

Hace poco, te presentamos un portafolio de fotos espectacular de Vanessa Claudio, quien compartió sus propósitos para 2025, en exclusiva para TVNotas. Ahora, te preentamos una sesión de ensueño que tuvimos con Lulú Motta.

Originaria de Paraguay, Lulú Motta es una modelo y actriz que la está rompiendo. Platicamos con ella y nos dijo que está segura de que los concursos de belleza le abrieron muchas muchas puertas. Además, nos reveló que hace 2 años tomó la decisión de enfocarse al 100% en ser actriz y va estupendo.

Lulú Motta / Archivo TVNotas

No te puedes perder: Actor mexicano de telenovelas, que acabó en la indigencia, regresa irreconocible a las pantallas, FOTOS

Lulú Motta: sus inicios en Paraguay y su trabajo en México

Lulú Motta tiene 32 años e inició su carrera como modelo en su natal Paraguay.

e inició su carrera como modelo en su natal Paraguay. En 2010 participó en Miss Paraguay, y posteriormente representó a su país en Miss tourism international , donde quedó en segundo lugar.

, donde quedó en segundo lugar. Ahora su pasión es la actuación y asegura que se siente preparada para interpretar cualquier papel. “Estoy ‘casteando’ para quedar en algún proyecto. Todo lo que me llega lo trato de aprovechar”.

Lulú Motta / Archivo TVNotas

Te puede interesar: Famosa actriz se compromete con su novia; ¡este es el lujoso anillo que le dio!

La paraguaya, dueña de una belleza impactante, nos contó que debutó a los 17 años en las pasarelas y que después decidió incursionar como actriz.

“Haber estado en concursos de belleza me abrió muchas puertas, aunque el modelaje y la actuación son cosas muy distintas... Hice varias campañas en mi país. Después me fui a Argentina y Brasil. Llegué a México hace 11 años. Este lugar me atrapó y ya me quedé”.

Lulú Motta / Archivo TVNotas

Lulú nos reveló que su pasión por la actuación inició desde muy pequeña

“Desde chiquita sentí el llamado para estudiar actuación, pero por el modelaje no tenía tiempo. Hace 2 años tomé la decisión de enfocarme al 100% en ser actriz... Me fui a Los Ángeles a estudiar. También tomé cursos en México. El año pasado grabé mi primera serie. Es una comedia romántica. Soy la esposa de uno de los protagonistas”.

Además, la modelo destapó detalles de su trabajo en México:

“Tuve la oportunidad de ser conductora en Telehit y estuve en algunos programas de Televisa. Ahora me enfocaré en estar en películas y series. Un actor nunca deja de prepararse. Estoy perfeccionando mi acento mexicano... Siempre he sido creadora de contenido. Me di cuenta de que muchas marcas han volteado a ver ese mercado. Ya incursioné ahí desde hace un año”.

Lulú Motta / Archivo TVNotas

Lee: Modelo asegura que Alfredo Adame es un “señorón muy guapo” y se avivan rumores de romance

Respecto al contenido que comparte, Lulú nos comentó que cuida mucho los detalles. ¡Se las sabe de todas, todas!

“Soy muy cuidadosa a la hora de compartir contenido. Mi público es muy joven y las niñas y adolescentes me quieren mucho. Me ven como algo aspiracional. Yo siento una gran responsabilidad. Cuido con qué marcas trabajo y cuáles me representan, para dar un buen impacto. Trato de tener una vida equilibrada y compartir lo positivo: Buena alimentación, yoga o meditación. Además, llevo una vida wellness (equilibrio de vida entre cuerpo, mente y emociones). No solo me interesa el fitness, también los deportes como ir a escalar. Me encanta la naturaleza. Trato de influir positivamente en las personas que me siguen”, concluyó.

Lulú Motta: su trayectoria y pasiones profesionales

Además del modelaje y la actuación, destaca como instructora de yoga, conductora e influencer.



Fue reina de belleza en su natal Paraguay en 2010, a los 17 años. Desde joven tuvo la inquietud de actuar, pero la atrapó el modelaje. En 2022 comenzó a prepararse como actriz. El año pasado grabó su primera miniserie, que se estrenará este 2025.



En 2017 fue conductora en Telehit y también protagonizó el cortometraje llamado X, junto a Maluma.



Es creadora de contenido. Tiene 151 mil seguidores en Instagram.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas, ¡No te la pierdas! También estamos en tu plataforma de pódcast favorita.