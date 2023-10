Matthew Perry: Maryfer Centeno analiza la última fotografía del fallecido actor ¿Se despidió?

El pasado sábado 28 de octubre, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Matthew Perry, actor famoso por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, a los 54 años. Según informes preliminares, el cuerpo de la celebridad fue hallado en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles.

A raíz del impacto que provocó esta pérdida, Maryfer Centeno se dio a la tarea de analizar la última publicación del histrión y descubrir si realmente fue una despedida, como muchos internautas han asegurado hasta hoy.

Recordemos que, cinco días antes de su fallecimiento, Matthew Perry subió una fotografía donde se le podía ver en un jacuzzi, a la luz de la luna: “¿Así que el agua tibia dando vueltas te hace sentir bien? Soy Mattman”, escribió.

De acuerdo con la grafóloga, Perry lucía sumamente relajado en la imagen que, a comparación de otras fotos que compartía en sus redes sociales, es completamente distinta.

Matthew Perry subió una foto desde su jacuzzi / Instagram: @mattyperry4

“El mensaje no pasó desapercibido para quien lo conoce, sobre todo para quienes lo admiramos, y llama la atención de cómo es la vida. No tenía fotos en el jacuzzi. Tenía fotos de él, pero las leyendas eran distintas. Es la única foto que está en ese tenor. Es una foto diferente a las que se tomó anteriormente. Por eso me parece que es importante”, expresó.

Además de dejar entrever que el actor, probablemente, se “despidió”. La experta también mencionó que existen diversos estudios que podrían demostrar la capacidad de las personas para “predecir” su hora de muerte.

“El reloj interno controla muchos aspectos de la biología y de la conducta humana. También influye en la hora de estados clínicos agudos. Algunas personas hablan de como se puede saber a qué hora te vas a ir. Es una de estas cosas inexplicables a la que nos enfrentamos”, indicó.

Deceso de Matthew Perry

Hace poco, se concluyó la primera autopsia a los restos de Matthew Perry. De acuerdo con el forense que la realizó, se necesitan más análisis y esperar al examen toxicológico para llegar a un dictamen oficial.

Si bien las autoridades han sido muy herméticas en relación con el caso, han comentado que no existen sospechas “de algún comportamiento ilegal o deshonesto en este momento”, por lo que se presume que pudo ser un accidente o una muerte natural.

Matthew Perry perdió la vida a los 54 años en Los Ángeles / Instagram

