Mick Jagger donará su fortuna de 500 millones de dólares, en lugar de repartirla entre sus ocho hijos

El cantante Mick Jagger, famoso por ser el icónico vocalista de los Rolling Stones sorprendió recientemente con una declaración sobre su fortuna y la herencia que no planea dejarle a sus hijos.

Como es costumbre, Mick Jagger dio de qué hablar como en otras ocasiones en las que expresa ideas que van en contra de lo preestablecido y en esta ocasión dijo en entrevista con The wall street journal que su fortuna estimada en 500 millones de dólares no será heredada a sus hijos.

Incluso, el cantante dijo que estaría dispuesto a donar esta millonaria fortuna, antes de dejarla en manos de su descendencia.

Mick Jagger no le dejará su fortuna a sus hijos / Instagram

“Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien”, dijo, argumentando que el donar este dinero a organizaciones benéficas “podría hacer algún bien en el mundo”, declaró.

Recordemos que Mick Jagger tiene ocho hijos de cinco romances distintos: Karis de 52 años, Jade de 51, Elizabeth de 39, Georgia de 31, James de 38, Gabriel de 25, Lucas de 34 y Deveraux de 7.

Mick Jagger dice que ninguno de sus hijos necesita su fortuna / Instagram

A sus 80 años, Jagger criticó también el lado comercial de la industria musical, aunque también reconoció que gracias a esto ha podido acumular una gran fortuna a lo largo de su carrera. También dijo que el catálogo musical de los Rolling Stones no será vendido como lo han hecho otros artistas con su música. Los Rolling Stones no tienen los derechos de temas grabados antes de 1971 como son: Satisfaction, Paint in black y Jumpin’ Jack flash.

El catálogo musical de los Rolling Stones asciende a más de 400 millones, representando uno de los más altos del siglo XX. Sin embargo, la banda se vio obligada a aprender a manejarse solos financieramente después de enfrentarse a problemas con los derechos de propiedad intelectual en 1960 contrataron al contador Allan Klein para poder estabilizarse.

De esta forma recibieron millones de libras por derechos de autor, mas no así como si los integrantes hubieran sido propietarios de la música que crearon y llevaron a todo el mundo.

Los Rolling Stones tuvieron problemas con los derechos de propiedad de su música, lo que le quitó muchas de sus ganancias / Instagram

Además, Mick Jagger y Keith Richards, guitarrista de la agrupación, habrían acumulado más riqueza que los otros miembros de la banda porque la mayor parte de los temas fueron de su coautoría.

Actualmente se sabe que Mick Jagger tiene 250 millones de dólares en bienes raíces, repartidos entre Nueva York, Londes, Francia y hasta una isla privada en el Caribe; así como mansiones y un castillo en el sur de Francia.