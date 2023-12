Muere Andrea Fay Friedman, actriz con síndrome de Down de la serie “La vida sigue su curso”

La talentosa actriz Andrea Fay Friedman, reconocida por su papel en Life Goes On, falleció el domingo a los 53 años en Santa Mónica, debido a complicaciones derivadas del Alzheimer.

Con su trabajo contribuyó a la representación de personas con síndrome de Down en el entretenimiento. Se hizo famosa por su personaje de Amanda Swanson en Life Goes On (La vida sigue su curso). Su papel como la novia y luego esposa de Corky, interpretado por Chris Burke, dejó una huella significativa en la pantalla.

Su último papel fue en la película Carol of the Bells, en 2019. Se desconocía que padecía Alzheimer. A Fay Friedman le sobreviven su hermana, Katherine Holland, y su padre, Hal Friedman.

Andrea Fay Friedman en La ley y el orden UVE con Mariska Hargitay. / Internet

Andrea Fay Friedman abrió camino a la inclusión dentro del entretenimiento

Además de esta emblemática serie, apareció en reconocidas producciones televisivas como Baywatch, Chicago Hope, La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales, ER, The Division y Saving Grace. Con ello, demostró su destreza actoral y estableció su presencia en una industria en la que la inclusión era escasa.

El documental de 2009 Un Sueño Posible: La Historia de Andrea Friedman resaltó su vida y legado. Mostró su impacto en la industria del entretenimiento y su lucha por la inclusión. Su partida deja un vacío en el mundo del cine y la televisión y será recordada como una pionera en la representación de la diversidad en la pantalla.

Andrea Fay Friedman también participó la serie Padre de Familia, interpretando a Ellen, una amiga de Chris Griffin con síndrome de Down.

Padre de familia

Descanse en paz, Andrea Fay Friedman.