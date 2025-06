Muere querido músico a los 82 años, tras una larga la lucha contra el EPOC; su familia se pronuncia

El mundo de la música enfrenta otra tragedia. Este lunes 9 de junio, se dio a conocer la muerte de Sly Stone, líder de la banda ‘Sly and the Family Stone’ y quien era considerado como uno de los íconos del funk, a los 82 años.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado lanzado en las redes sociales del músico. En dicho mensaje, se especifica que perdió la vida “pacíficamente” y rodeado de “sus tres hijos, sus amigos más cercanos y familia extendida”.

¿De qué murió Sly Stone, líder de la banda ‘Sly and the Family Stone’?

Los familiares de Sly Stone, cuyo nombre real era Sylvester Stewart, murió a causa del EPOC que padecía desde hace algunos años y “otros problemas de salud subyacentes”.

“Mientras lloramos su ausencia, nos consuela saber que su extraordinario legado musical seguirá resonando e inspirando durante las generaciones venideras”, se lee.

Además de recordar la huella que dejó en la industria musical, la familia agradeció el apoyo y cariño que han recibido de los fanáticos en estos momentos tan difíciles.

“Extendemos nuestra más profunda gratitud por el derramamiento de amor y oraciones durante este momento difícil. Deseamos paz y armonía a todos los que fueron tocados por la vida de Sly y su icónica música. Gracias desde el fondo de nuestros corazones por su apoyo inquebrantable”, manifestaron.

Sly Stone / Redes sociales

¿Qué planea la familia de Sly Stone en homenaje al cantante?

Según comentó la familia, Sly Stone estaba trabajando en un proyecto que relataba su vida, la cual es una especie de complemento a las memorias que lanzó en 2024. Si bien no mencionaron más detalles, se confirmó que próximamente se hará público.

“Sly completó recientemente el guion de la historia de su vida, un proyecto que estamos ansiosos de compartir con el mundo a su debido tiempo, que sigue a unas memorias publicadas en 2024”, señalaron.

La publicación se viralizó rápidamente y los internautas no dudaron en dejar mensajes llenos de afecto para el artista, así como de buenos deseos para que la familia pueda sobreponerse de su dolor.

Sly Stone / Redes sociales

¿Quién es Sly Stone, leyenda del funk?

Sylvester Stewart, más conocido como Sly Stone, fue un músico que nació el 15 de marzo de 1943 en Denton, Texas. Desde joven, mostró su amor por la música y aprendió a tocar múltiples instrumentos, especializándose en la guitarra.

En 1966, fundó Sly and the Family Stone, una banda que se destacó por fusionar el funk, soul y rock. Algunos de sus éxitos más destacados son: ‘Dance to the Music’, ‘Everyday People’ y ‘Family Affair’.

Pese al éxito, poco a poco se fue alejando de los escenarios a raíz de sus problemas de salud y asuntos personales. En 1974, se casó con Kathy Silva en el escenario del Madison Square Garden. Su unión no duró mucho y terminaron divorciándose meses después. Le sobreviven tres hijos.

