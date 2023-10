Novio de Alejandra Villafañe, rompe el silencio y le dedica un desgarrador mensaje a la actriz

El pasado sábado 21 de octubre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Alejandra Villafañe, exreina de belleza, modelo y actriz colombiana, quien perdió la vida a los 34 años a causa del cáncer.

Alejandra Villafañe apenas en febrero de 2023 había compartido con sus seguidores que padecía cáncer de mamá y de ovario.

En su última publicación para Instagram, precisamente hace una semana, Villafañe compartió un emotivo video en el que muestra cómo se despedía de su cabello junto a su novio el actor Raúl Ocampo, quien en un acto de solidaridad y amor se rapó al igual que Alejandra.

Tras la sorpresiva muerte de la actriz, su novio, el actor Raúl Ocampo, rompió el silencio y compartió un conmovedor mensaje a su novia en sus historias.

Raúl Ocampo

“Hace un año vivíamos en esta realidad. Hace un año te dije que todo era posible en este mundo, ese mismo año me dijiste que así lo creías y agarraste el frisby para golpear la caneca de basura pública mientras nos grababan en cámara lenta.Hace un año fallaste ese tiro. Me quedo con el copy que escribiste hace un año y te lo complemento ahora que vivimos en dos realidades diferentes; me tendrás que conocer en muchas otras vidas. Te amo tanto vida mía”.