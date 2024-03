Oscar 2024: Lista de ganadores

En este día se reconoce lo mejor del cine en el último año, según lo dicta la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Así fue la nonagésima sexta entrega de los premios Oscar 2024.

Como se esperaba, el largometraje Oppenheimer arrasó con los premios. Se llevó la estatuilla más esperada, pues fue reconocida como Mejor película. Emma Thomas, Charles Roven y Christopher Nolan, los productores agradecieron a la academia por este premio.

El primer Oscar de la noche para esta cinta se lo llevó Robert Downey Jr por Mejor actor de reparto. Al agradecer el galardón Downy dijo: “Mi esposa me rescató y me regresó a la vida”.

Robert Downy Jr con anteojos / Redes sociales

La película también se llevó el premio al mejor montaje y mejor fotografía con lo que quedó fuera el mexicano Rodrigo Prieto quien también estaba nominado en esa categoría.

La mejor banda sonora fue otro reconocimiento que se llevó la cinta sobre la creación de la bomba atómica. Este fue presentado por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

El premio al Mejor actor lo entregaron Brendan Fraser, Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Ben Kingsley y Forest Whitaker, quienes presentaron a cada uno de los nominados. El ganador en esa categoría fue Cillian Murphy por Oppenheimer. “Se lo dedico a todos los que buscan la paz en el mundo”, dijo al recibir la estatuilla.

Redes sociales

La cinta también se llevó el reconocimiento a mejor director. Christopher Nolan recibió la estatuilla de manos de Steven Spielberg.

Redes sociales

Oscar a la mejor actriz

El premio a la Mejor actriz fue entregado por Michelle Yeoh, Sally Fields, Jennifer Lawrence, Charlize Theron y Jessica Lang, quienes presentaron a cada una de las nominadas a la categoría. La ganadora fue Emma Stone por su actuación en Pobres criaturas.

Emma Stone en la alfombra roja de los Oscar / Redes sociales

Mejor película en los Oscar 2024

El galardón a la mejor película fue entregado por Al Pacino, quien recientemente fue papá, por lo que el presentador Jimmy Kimmel bromeó diciendo que por suerte había encontrado una niñera. El reconocimiento fue para Oppenheimer.

Premios en otras categorías

El galardón a mejor actriz de reparto fue para Da’Vine Joy Randolph por la cinta Los que se quedan.

La cinta La zona de interés, de Reino Unido, se llevó el Oscar a Mejor película internacional. El galardón fue presentado por Bad Bunny y Dwayne Johnson, ‘la Roca’. También fue reconocida como Mejor Sonido. La sociedad de la nieve, nominada a mejor película internacional quedó fuera de la premiación.

Pobres criaturas se llevó el Oscar a Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de producción y Mejor maquillaje y peluquería.

Godzilla minus one fue reconocida como la cinta con Mejores efectos visuales. El Mejor corto documental fue La última tienda de reparaciones. El Mejor documental fue para 20 días en Mariupol, una cinta de Ucrania. La maravillosa historia de Henry Sugar fue reconocida como Mejor cortometraje.

Anatomía de una caída se llevó el Oscar a Mejor guion original. El niño y la garza se llevó el Oscar a Mejor película de animación y War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko fue reconocida como Mejor cortometraje animado.

Foto del trailer de la película / Redes sociales

¿Cuáles fueron las canciones nominadas que se interpretaron en los Oscar 2024?

El primer show de la noche lo ofrecieron Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell, quienes interpretaron la canción What was I made for? de la película Barbie. Ryan Gosling brilló con su interpretación I’m just Ken, de la misma cinta, que también fue nominada.

Jon Batiste cantó It never went away, del documental American Symphony, otra de las canciones nominadas. Becky G interpretó The fire inside, de la película Flamin’ hot: El sabor que cambió la historia.

El galardón a la mejor canción fue para What was I made for? de la película Barbie, compuesto e interpretado por Billie Eilish y Finneas O’Connor, el cual recibieron de manos de Ariana Grande y Cynthia Erivo.

