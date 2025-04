¿Conocías esto del papa Francisco? Siete datos que seguramente no sabías sobre el pontífice argentino

El mundo sigue en shock por la inesperada muerte del papa Francisco, este 21 de abril, a los 88 años, en su residencia de la casa Santa Marta. De acuerdo con los últimos informes del Vaticano, la causa fue un derrame cerebral.

El pontífice argentino falleció casi un mes después deber sido dado de alta por una neumonía bilateral. Tras salir del hospital Gemelli, a finales de marzo, los médicos le había recomendado descansar y enfocarse en su tratamiento. No obstante, el Papa hizo breves apariciones públicas y celebró, pese a las limitaciones, las Pascuas.

De acuerdo con los reportes, los ritos funerarios se realizarán a lo largo de 9 días y se respetará el deseo que tuvo Francisco por una despedida tranquila. Posterior a esto, su cuerpo será enterrado en la basílica de Santa María la Mayor, siendo el primer Papa en siglos que no estará en el Vaticano tras su muerte.

Cabe destacar que, durante su tiempo hospitalizado, Francisco firmó su carta de renuncia. Esto, con el objetivo de facilitar la transición papal, en caso de que algo malo llegara a ocurrir. Tras las debidas despedidas al argentino, los cardenales escogen al próximo papa mediante el cónclave.

Si algo caracterizó al papa Francisco fue la sencillez y amabilidad con la que trataba a sus fieles. Por ello, ahora te decimos algunos datos curiosos de quien, hasta la mañana del 21 de abril, era la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

¿Cuál era la comida favorita del papa Francisco?

El platillo favorito del papa Francisco era la Bagna Cauda, un plato típico italiano preparado con anchoas, aceite y ajo. También suele ser utilizado como salsa para las verduras.

Su amor por esta preparación fue tan grande que, en una ocasión, dejó brevemente sus obligaciones en el Vaticano y decidió ir a una reunión familiar en Asti, ciudad de Italia donde vive su prima, donde pudo disfrutar de esta comida.

¿Qué música le gustaba al Papa Francisco?

Pese a que ya no vivía en Argentina, conservaba muchas costumbres de su país de nacimiento, tal como lo fue su gusto por el tango. En su juventud, en Buenos Aires, fue un gran bailarín de este estilo musical.

Aunque ya no pudo seguir con el baile, el pontífice mencionó en su momento que el tango era parte de su identidad.

¿El papa Francisco tuvo novia?

Cuando apenas tenía 12 años, el papa Francisco comenzó una relación con Amalia Damonte. Aunque su romance duró varios años, al final terminaron separándose, no sin que antes él le advirtiera que, si no podía casarse con ella, se volvería sacerdote.

Hace algunos años, la propia Damonte contó que sus padres influyeron en la ruptura: “Mi padre me pegó porque me atreví a escribirle una nota a un niño”, relató. A pesar de todo, la mujer no se arrepiente de haber dejado ir a Francisco, pues considera que solo así pudo encontrar su verdadero camino en la vida.

¿Qué hacía el papa Francisco antes de ser sacerdote?

Antes de iniciar su vida como sacerdote, en 1957, Jorge Mario Bergoglio (nombre real del Papa Francisco) tuvo múltiples oficios, incluyendo el de ser cadenero en una discoteca.

En su momento, el sumo pontífice aseguró que esta experiencia le ayudó a comprender mejor a aquellos que estaban lejos de Dios.

¿Papa Francisco estuvo a punto de morir cuando era joven?

Cuando Bergoglio tenía 21 años, perdió parte de un pulmón por una infección grave. Si bien logró sobrevivir, desarrolló problemas para respirar a lo largo de su vida.

Su condición fue tomada en cuenta cuando fue ingresado al hospital Gemelli a mediados de enero pasado, por una bronquitis que derivó en una neumonía. La falta de un pulmón en su cuerpo hizo que los médicos tuvieran especial cuidado en su tratamiento.

¿Al papa Francisco le gustaba el futbol?

El papa Francisco era fan del equipo de futbol San Lorenzo de su natal Buenos Aires. El equipo Atlético San Lorenzo de Almagro, también apodado como ‘el Ciclón’ fue fundado por un sacerdote saleciano en 1908.

Este lunes 21 de abril, el equipo favorito del papa Francisco, le dedicó unas emotivas palabras en la red social X a su Santidad, quien fue “su hincha más célebre” el socio N°88235:

“De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, hubo algo que jamás cambió: su amor por el Ciclón. Envueltos en un profundo dolor, desde #SanLorenzo hoy le decimos a Francisco: ¡Adiós, gracias y hasta siempre! ¡Estaremos juntos por la eternidad!”.

Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre... Cuervo como sacerdote y Cardenal... Cuervo también como Papa...



¿Papa Francisco odiaba la televisión?

En su momento, el papa confesó que no veía televisión desde 1990. Muy a grandes rasgos, resaltó que todo se debía a una promesa que le hizo a la Virgen del Carmen.

Pese a todo, también contó que su película favorita era “La strada” (1954), del director italiano Federico Fellini. Esta cinta cuenta la trágica historia de Gelsomina, una joven que está enamorada de su jefe violento.

