Durante décadas, el papa Francisco guardó en silencio pensamientos, temores y experiencias que jamás compartió públicamente. Ahora, un libro basado en sus escritos personales revela episodios que han causado conmoción: encuentros con el demonio, visiones que lo aterrorizaron, profundas crisis espirituales y una confesión que ha dado la vuelta al mundo: “La Virgen me ha salvado”.

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Publican diario íntimo del papa Francisco



¿Qué revela el diario personal del papa Francisco sobre el demonio?

El libro Diario personal del Papa Francisco reúne anotaciones escritas por Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y 2024. En ellas, el pontífice relata experiencias espirituales que marcaron su vida y que nunca había revelado públicamente.

Entre los pasajes que más han llamado la atención aparecen referencias directas al demonio. El propio Francisco escribió una frase tan breve como impactante: “He visto al diablo”.

Según las anotaciones difundidas por Vatican News, el líder de la Iglesia católica aseguró que una de esas experiencias ocurrió mientras viajaba en automóvil y otra mientras se encontraba en el coro durante una misa. Además, describió que no podía olvidar “sus ojos amenazantes”.

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¿Qué dijo el papa Francisco sobre el infierno y las supuestas apariciones del diablo?

Uno de los fragmentos más comentados del diario corresponde al 7 de junio de 2018, cuando Francisco dejó por escrito una experiencia que lo estremeció profundamente.

“Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me aterró... La seducción pagana es fuerte, pero en ella no cabe la esperanza”. Papa Francisco

El papa también confesó que, en otra ocasión, escuchó lo que interpretó como la presencia del demonio. Sobre esa experiencia dejó una frase que igualmente ha generado gran impacto: “No puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz”.

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¿Cómo enfrentó el papa Francisco sus crisis espirituales y momentos de miedo?

Las páginas del diario muestran a un Francisco mucho más humano y vulnerable de lo que el público conocía. El pontífice reveló que atravesó una profunda crisis espiritual entre 2021 y 2022, coincidiendo con problemas de salud y desgaste físico.

En distintos textos reconoció sentir miedo ante la enorme responsabilidad de encabezar la Iglesia católica. Incluso escribió directamente: “Tengo miedo”, al reflexionar sobre los errores que podría cometer y sus consecuencias.

Sin embargo, también documentó momentos de esperanza. En una experiencia de oración anotó: “Ha sonreído... He sentido la mirada misericordiosa de Jesús”, una frase que refleja la confianza que mantenía en su fe pese a las dificultades.

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¿Por qué el papa Francisco aseguró que la Virgen María lo salvó?

Cada vez que describía ataques espirituales o momentos de angustia, Francisco señalaba que encontraba refugio en la oración y especialmente en el rezo del Rosario.

Una de las frases más contundentes del diario resume esa convicción religiosa: “La Virgen me ha salvado”. El pontífice atribuía a la Virgen María la protección frente a las amenazas espirituales que creía enfrentar.

Esa devoción también quedó reflejada durante su visita al santuario de Fátima, en Portugal, en 2023. Aunque permaneció en silencio frente a la imagen mariana, meses después explicó el motivo en su agenda personal: “He mirado y he pedido”, pues, según escribió, no estaba hablando con los presentes sino con la Virgen.

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¿Por qué se publicó ahora el diario privado del papa Francisco?

La obra fue editada por la Librería Editorial Vaticana y preparada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, uno de los colaboradores más cercanos de Bergoglio.

El libro contiene 160 páginas de reflexiones personales, crisis de fe, problemas de salud, temores y experiencias espirituales que permanecieron ocultas durante más de tres décadas.

La publicación fue autorizada por el papa León XIV y actualmente se distribuye en varios idiomas alrededor del mundo. Gracias a estas páginas, millones de fieles han podido conocer una faceta inédita del pontífice argentino, marcada por la lucha interior, la vulnerabilidad humana y una fe que, según dejó escrito, lo acompañó incluso en sus momentos más oscuros.