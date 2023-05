Papás de Clara Chía no se fían de Piqué; no les gusta para su hija porque es muy mayor

Los padres de Clara Chía no le ven futuro a su relación y no les termina de convencer el exfutbolista pues su mala fama es un motivo de su desconfianza.



La relación de Clara Chía y Gerard Piqué ha enfrentado toda clase de contratiempos, la pareja que ha tenido que lidiar con el repudio de los fans de Shakira, quienes no aceptan la relación por señalar a exfutbolista de haber traicionado a la colombiana con la joven de 24 años.

Sin embargo, recientemente la pareja son protagonistas de una nueva polémica y al parecer un nuevo obstáculo en su relación, de acuerdo con la prensa española, los padres de Piqué no están muy contentos la relación que lleva su hija con el exfutbolista y presidente de la Kings League.

De acuerdo con información revelada en el programa de Ana Rosa, de la cadena española Telecinco, los padres de la catalana habrían tomado una actitud prevenida con Gerard Piqué, dado que no confían en el ex de Shakira.

Piqué tiene permitido visitar a sus hijos en Miami con la condición de que no vaya acompañado con Clara Chía / Instagram: @3gerardpique

Los padres de Clara Chía no le ven futuro a su relación con Piqué

El periodista Pepe del Real indicó que fuentes cercanas a la pareja le comentaron que Lluís y Marga no se sienten bien con el noviazgo de su hija, teniendo en cuenta que no le ven un futuro junto al deportista.

“Aunque tienen una relación cordial, todavía no se ve muy clara la relación. Y los padres de Clara no se fían del todo de que tenga futuro”, afirmó el conductor del programa.

La falta de confianza de los padres de Clara Chía hacia Piqué radica en la marcada diferencia de edad entre Piqué, de 36 años, y Chía, de 24 años, y la constante presión mediática a la que han estado sometidos desde que hicieron pública su relación.

Se desconoce cómo será la convivencia entre Piqué, sus hijos y Clara Chía, cuando pasen la vacaciones bajo su custodia / Twitter: @ClaGerFans

Otra cosa que no les agrada a los papás de Clara Chía es que realmente no conocen a Gerard Piqué, pues este no habría mostrado mucho interés a acercarse a su familia.

“Clara ha visitado la casa de los padres de Piqué en innumerables ocasiones, pero ¿cuántas veces ha ido Piqué a casa de Clara desde Navidad? Dos días, como máximo”, continuó el periodista.