Paul McCartney regresa a México ¡Todo lo que tienes saber sobre el concierto!

El fundador de The Beatles regresará a tierras mexicanas en el mes de noviembre.

¡Es oficial! Paul McCarteney regresará tras seis años de ausencia para dar un concierto en el Foro Sol con su gira Got Back Tour.

McCartney ocupó su página oficial para revelar que se sentía muy emocionado de volver a pisar tierras mexicanas nuevamente, e invitó a sus seguidores a estar al pendiente sobre el show.

“Me hace mucha ilusión decir que voy a México a dar algunos conciertos con mi Got Back Tour en noviembre. Tengo muy buenos recuerdos de México. Cada vez que estamos allí nos la pasamos muy bien. Así que vamos a crear más recuerdos maravilloso”, comentó.

Tras confirmarse la noticia, Ocesa junto a Ticketmaster compartieron los detalles sobre la visita del cantante como las fechas de preventa y precios de las entradas

Cabe señalar que hasta el momento Paul McCartney solo ha anunciado una fecha en la Ciudad de México, el próximo 14 de noviembre en el Foro Sol.

La preventa CitiBanamex comenzará el viernes 1 de septiembre a las 14:00 horas. Un días después, el 2, dará inició a la venta general de entradas.

Paul McCartney regresa a la CDMX / Instagram

Por si fuera poco dentro del comunicado de Ocesa también compartieron la lista de precios para los boletos del fundador de The Beatles.

Aquí te dejamos las lista de los precios ojo los costos anunciados no incluyen cargos por servicio.

Diamante: 12,080 pesos

Platino: 6,580 pesos

Oro: 5,580 pesos

Rosa: 5,080 pesos

Morado: 4,480 pesos

Azul: 3,880

General B: 1,119 pesos

Verde A: 3, 080 pesos

Naranja A: 2,480 pesos

Verde B: 1, 980 pesos

Naranja B: 1,580 pesos

Verde C: 980

Naranja C: 680 pesos

Paul McCartney regresa a la CDMX / Instagram

Hasta el momento son todos los detalles que se saben sobre el concierto que dará Paul McCartney en la Ciudad de México. Recordemos que la última vez que vino fue en 2017 en el Estadio Azteca como parte de su gira One on One.