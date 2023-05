Reportera halaga a Harrison Ford y su reacción se vuelve viral: “gracias por notarlo”

l histrión Harrison Ford se dijo orgulloso de los años y de su amplia trayectoria actoral.

Durante su presencia en el Festival de Cine de Cannes, el actor Harrison Ford se dijo muy emocionado de presentar la quinta entrega de la saga de Indiana Jones, de la cual se despidió emotivamente con un corto discurso. “Adoro este personaje, lo que me ha aportado en la vida”.

Sin embargo, uno de los momentos más cómicos por los internautas, se dio cuando el famoso recibió un inesperado cumplido después de ser homenajeado con la Palma de Oro, que además de ponerlo un poco nervioso, generó en él una reacción que lo volvió viral.

Harrison Ford se volvió viral por su reacción ante un halago / Instagram: @harrisonford_tohonor_official

“Fui bendecido con este cuerpo, gracias por notarlo”, respondió Harrison después de reír con nervioso, ante el comentario de una reportera que le dijo que aún a sus 80 años se seguía viendo muy sexi.

Así mismo, el famoso respondió a la interrogante de por qué consideraba que este era el mejor momento para abandonar su personaje en Indiana Jones, a lo que respondió bromista con un: "¿No es evidente?”, sumado a que aprovechó para asegurar que podía montar a caballo y que lo haría si lo dejaran.

“Quería que fuera una buena película, una película que resumiera los cuatro precedentes, que permitiera que cualquiera recordara ese vigor de juventud, pero quería que el personaje viviera todas las fases de su vida”, dijo Harrison sobre si se sentía satisfecho con la cinta de James Mangold, en sustitución de Steven Spielberg.

Así mismo, el famoso habló sobre su trayectoria y lo bien que se siente a su edad, e inclusive sobre cómo se sintió al tener una escena de rejuvenecimiento digital para la película que se entrena a 41 años de que le lanzara la primera parte.

“En mi caso tuve que esperar a tener la suerte y la ocasión pero en aquel periodo tuve la oportunidad de aprender, como un artesano. No me gustaría estar de nuevo como estaba antes (en su juventud), soy realmente feliz en la edad que tengo, no miro atrás. Ahora podría no estar aquí y aún estoy trabajando. Lo que cuenta son las experiencias vividas, los objetos no importan, lo que importa es lo que sientes”, concluyó el famoso.

Harrison Ford reaccionó al cambio de director en Indiana Jones 5 / Instagram: @harrisonford_tohonor_official

