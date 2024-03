Sean Garinger estrella de ’16 y embarazada’, muere a los 20 años en trágico accidente

Sean Garinger, conocido por aparecer en ’16 y embarazada’ junto a su ex Selena Gutiérrez, ha fallecido tras un terrible accidente en un vehículo todo terreno (ATV, por sus siglas en inglés). Tenía 20 años.

La estrella de reality, quien compartía dos hijos con Gutiérrez, estaba moviendo un ATV de un lugar de estacionamiento a otro frente a su casa en Boone, Carolina del Norte, el 28 de febrero cuando ocurrió la tragedia, según informó su madre, Mary Hobbs, a The U.S. Sun.

"Él simplemente estaba moviendo (el ATV) de un lugar de estacionamiento al siguiente para mí, para que yo pudiera retroceder y estacionar... Se adelantó para estacionar el ATV frente a mí y el suelo cedió debido a toda la lluvia y el barro y se volteó encima de Sean”. Mary Hobbs

Sean Gariger muere frente a su madre

“Corrí a los vecinos tratando de conseguir a alguien que me ayudara a sacar el ATV de encima de él. Nadie respondió. Corrí de vuelta hacia él... Para ese momento, me di cuenta de que ya no estaba vivo”, relató su madre a The U.S. Sun.

Sean Garinger en ’16 y embarazada’

Los espectadores conocieron por primera vez a Garinger cuando apareció junto a Gutiérrez en la temporada 6 de ’16 y embarazada’ de MTV. La serie de realidad seguía la historia de cinco adolescentes embarazadas durante un período de cinco semanas mientras cada una se convertía en madre por primera vez.

En un episodio del programa de MTV, la madre de Gutiérrez sentó a la pareja anterior y les ofreció algunas palabras firmes para prepararlos para la paternidad.

“Todos ustedes necesitan madurar en los próximos días, son unos niños teniendo un bebé", dijo en ese momento. “Este bebé vino con un paquete, y ese paquete se llama responsabilidad”.

A Garinger le sobreviven sus hijas, a quienes comparte con Gutierrez, así como por su madre y sus hermanas, Shania, Lydia, Isabella, Ember, Kayden y Casslyn, según su obituario.

