Daniela Parra sobre Ginny y Alexa Hoffman: “No tendré que mover un dedo para que paguen por lo que hicieron”

En este martes de TVNotas, entrevistamos en exclusiva a Daniela Parra y aclaró que nunca dudó de su papá, Héctor “N” (47 años), quien fue acusado en 2020 por su expareja, Ginny Hoffman (50), por el presunto abuso sexual de su hija Alexa Parra. Fue arrestado en 2021 y trasladado al reclusorio oriente en la Ciudad de México, recibiendo una sentencia de diez años y seis meses.

Daniela Parra Alexa es la persona que nadie debería tener en us vida, ni como hermana, no como amiga

Daniela Parra nunca dudó de la inocencia de su padre, Héctor ‘N’

“El pasado 28 de febrero fue la audiencia de apelación y se exhibieron los puntos que nosotros apelábamos a la sentencia que le habían dado a mi papá. Él tuvo la oportunidad de hablar con los tres magistrados. Explicó todos los detalles para que no hubiera duda de su inocencia. No estoy en contra de nadie, solo estoy a favor de la verdad. Conozco la clase de ser humano que es él. Soy testigo de que mi papá siempre trató con respeto a Alexa. No hablo por hablar y siempre hablaré con argumentos”, comentó Daniela.

“Nunca he dudado de mi papá. Sin embargo, cuando te dan una noticia así, por naturaleza, lo primero que haces es cuestionarte. Ese fue el motivo que me hizo pensar todo. Además, las palabras que dijo mi hermana no eran de ella. Sé perfectamente que su mamá estuvo detrás de todo. Evidentemente mi hermana está siendo manipulada”.

Daniela Parra

¿Ginny y Alexa Hoffman ha sido incongruentes con sus declaraciones?

La ganadora de Las estrellas bailan en hoy comentó que Ginny y Alexa han tenido muchas incongruencias en sus declaraciones. “Mi hermana comenzó a hablar mal de mi papá por la pensión alimenticia y por cosas económicas. Después cambió la versión. Llegó a un punto en el que se volvió imparable toda esa bola de nieve. Ellas comenzaron todo. Han cambiado la versión más de siete veces en el juicio y eso lo saben todos”.

No hay pruebas de ningún abuso y no existirán nunca, porque todo es mentira. El juez tomó la palabra de una persona contra la vida de alguien más. Nosotros sí tenemos las pruebas físicas, que demuestran que no pudieron pasar las cosas tal como ellas las dijeron”. Daniela Parra “Al juez no le llegaron pruebas de nada. El supuesto delito lo asumieron como ‘naturaleza oculta’ y tomaron ese dicho como prueba.El juez tomó la palabra de una persona contra la vida de alguien más. Nosotros sí tenemos las pruebas físicas, que demuestran que no pudieron pasar las cosas tal como ellas las dijeron”.

“No sé por qué tanto odio de esa señora a mi papá. Cuando se separaron se llevaban muy bien y ella dijo que su separación había sido muy tranquila y pacífica. Pero Ginny se casó con otra persona y ya no quiso que Alexa estuviera con mi papá. Desconozco por qué surgió ese odio”, continuó.

Daniela Parra ha intentado tener comunicación con Alexa Hoffman

“Siempre intenté hablar con Alexa y desde el principio ha bloqueado cualquier comunicación. Le he mandado mensajes desde otras cuentas para que ya pare esta mentira y lo único que consigo es ser bloqueada. La que no quiere tener contacto conmigo es ella. Mi hermana es la única que puede parar todo. Sin embargo, no lo ha hecho y eso la hace mala persona. Alexa es la persona que nadie debería tener en su vida, ni como hermana, ni como amiga”, manifestó.

“Jamás he sentido nada por Ginny. Ni siquiera odio. Ella no merece ningún sentimiento de mi parte. La señora sabe lo que realmente pienso de ella y tarde que temprano tendrá que pagar todo lo que hizo. La denuncia que metí contra Ginny con el abogado anterior no funcionó. Con mi abogada Samara Ávila retomaremos el caso”. Daniela Parra Ella no merece ningún sentimiento de mi parte. La señora sabe lo que realmente pienso de ella y tarde que temprano tendrá que pagar todo lo que hizo. La denuncia que metí contra Ginny con el abogado anterior no funcionó. Con mi abogada Samara Ávila retomaremos el caso”.

Daniela Parra dio a conocer que Hectór ‘N’ se encuentra más fuerte que nunca / Instagram: @hectorparrag, @dannielaprm

La hija de Héctor “N” reveló que su papá está aprendiendo de todo lo que le ha pasado. “Yo no soy nadie para perdonarlas. Dios es el único que puede otorgarles ese perdón. A mí nunca me pidieron perdón. Yo tampoco tengo por qué hacerlo con ellas. Creo en el karma y en la justicia divina”.

“La verdad ya está saliendo y solo es esperar a que lo liberen a mi papá para que los medios y la gente entiendan todo lo que ha pasado. Mi papá está aprendiendo de algo que no hizo. Es decir, la gente dice que está pagando, pero no es así. Él no está en ese lugar por castigo. Mi papá no hizo nada y lo culparon injustamente. Ha sido un proceso difícil para mi padre y tiene roto el corazón”. Daniela Parra

“Tenemos confianza en Dios y la verdad está de nuestro lado. Estamos muy tranquilos. También aprendí a tener paciencia, porque van varias veces que estoy esperanzada de ver a mi papá fuera y al final no es así. Hablé con mi papá y está confiado en que la justicia estará de su lado”, agregó.

Daniela Parra asegura que seguirá trabajando para ayudar a su padre

Daniela vende tamales para pagar abogados y luchar por la libertad de su papá: “Seguiré vendiendo tamales y trabajando como lo he hecho siempre. Gracias a Dios hemos recibido el apoyo de mucha gente. No estamos solos”.

Alexa y Ginny Hoffman, por su parte, están a la espera de la presentación del documental de Felipe Nájera: “No me interesa saber nada que se relacione al documental. Lo que sí debo decir es que el nombre de mi papá y el mío no están autorizados para que salgan. Escuché que a lo mejor iban

a meter las audiencias completas y espero que lo hagan, sin editarlas”, concluyó.

