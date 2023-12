Daniela Parra a favor de la Ley Magno que promueve derechos de los hombres acusados de abuso

Con el anuncio de la iniciativa de la Ley Magno, que pretende proteger legalmente a los hombres que dicen ser acusados injustamente de delitos relacionados con violencia de género en cualquiera de sus modalidades, diferentes figuras públicas se han manifestado al respecto.

Una de ellas es Daniela Parra, cuyo padre, Héctor N, ha sido sentenciado a pasar 10 años y seis meses en prisión tras haber sido encontrado culpable por el delito de corrupción de menores en el caso de su hija Alexa Hoffman. Esta sentencia está en apelación.

En un reciente encuentro con los medios, Daniela Parra reaccionó a esta ley que encabeza Luis de Llano, reconocido productor de Televisa, quien alega que vivió en carne propia acusaciones de presunto acoso por parte de Sasha Sokol y que lo hizo perder todo.

“Me parece increíble porque sí, llegó un momento donde los hombres perdieron todo su derecho. Entiendo que vivimos en un país en el que las mujeres sí hemos sido violentadas, pero somos todos iguales”. Daniela Parra

“Esto no es un tema de hombres y mujeres. Esto es un tema de igualdad”, aseguró Daniela Parra, quien sigue defendiendo a su papá de la acusación en su contra.

Daniela Parra solo defendería a su padre, y no a otras personalidades

La hija de Héctor Parra fue cuestionada sobre si estaría interesada en apoyar a personalidades como Jorge Levy, quien también está de acuerdo con la Ley Magno.

Daniela Parra dejó claro que ella no defendería a nadie más que Héctor Parra y menos “metería las manos al fuego” por otros casos.

“Yo no puedo meter las manos al fuego por nadie más que por mi papá, esas sí las meto al 100 por ciento porque me consta, porque viví ahí y yo estuve adentro de esa casa” Daniela Parra

Daniela Parra alzó la voz en torno a las injusticias cometidas por las autoridades. / Alex Isunza

Daniela Parra cree que la ley fue injusta con su papá por ser hombre

La joven aseguró que durante el proceso contra Héctor Parra, alguien le dijo que él no tenía derechos ante la palabra de una mujer.

“Estoy segura de que existen muchas injusticias en contra de los hombres, porque a mi papá así le dijeron: ‘No tienes derechos en contra de la palabra de una mujer’.” Daniela Parra

Daniela Parra vende tamales para ayudar a su papá.

/ Instagram: @tamalitos_chidos

En qué consiste la “Ley Magno” propuesta por Luis de Llano

En primera instancia, aún no es una ley oficial, de momento se encuentra en la fase de propuesta. Esto quiere decir que se encuentra incluso antes de que se considere una iniciativa.

Está propuesta se lanzó por Luis de Llano. En palabras simples, la “Ley Magno” buscará crear condiciones equitativas entre hombres y mujeres en los campos legales. Él busca que las mujeres no puedan incriminar a un hombre de abuso o acoso, si no se tiene pruebas y fundamentos sólidos. Indica que otro objetivo es que los juicios sean 100% legales y justos y no algo mediático.

Luis de Llano admitió en una entrevista con Yordi Rosado que en el pasado había mantenido una relación con Sasha cuando ella solo tenía 14 años / Instagram: @cronicapuebla @sashasokolova

Todo surge porque Llano fue acusado por Sasha Sokol, quien dice que ella fue abusada por este hombre. Ella alegó y ganó el juicio al señalar que ella estuvo en una relación con De Llano cuando ella tenía 14 y él más de 30, por lo que la relación era abusiva y asimétrica. Ante esto él salió a declarar que obviamente se trataba de algo falso y que era atacado solo por ser famoso.

A este movimiento se une Coco Levy, ya que él igual se vio envuelto en una denuncia similar. La actriz Danna Ponce denunció que Levy había abusado de ella. Un año después, tras recibir una gran compensación económica, ella le otorgó perdón absoluto. Por esto, se cree que todo fue falso y solo buscaba sacar dinero.

