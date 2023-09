Selena Gomez: por esta razón la cantante nunca podrá cumplir su sueño de ser madre

La actriz se abrió con sus seguidores a través de su más reciente documental.



Selena Gomez es consciente de que probablemente sea complicado llevar un embarazo por su cuenta, pero no ha desistido de su sueño.

Y es que actualmente la medicina y las alternativas para ser madre ya han evolucionado, dando oportunidad de que ella y otras mujeres puedan cumplir su mayor sueño: formar una familia.

Selena Gómez y sus problemas de salud, ¿por qué le impiden ser madre?

Pero ¿por qué no podría ser madre?

Selena Gomez fue diagnosticada con lupus en el 2012 y se ha enfrentado a la ansiedad y la depresión.

Por si fuera poco, en el año 2020 fue diagnosticada con trastorno bipolar, motivo por el cual debe tomar tratamientos que traen secuelas para las mujeres, razón por la que la artista ve su sueño como algo bastante lejano.

Y es que se ha comprobado que los medicamentos para el trastorno bipolar como el litio pueden causar diferentes afecciones en el nacimiento como:

Defectos del tubo neural

Defectos cardíacos

Retraso en el desarrollo del recién nacido

Problemas neuroconductuales

Las fuertes declaraciones las dio en su documental My Mind and Me (Mi mente y yo) en AppleTV+. Documental que reveló no estar segura de sacarlo por las escenas tan fuertes que se ven.

Una de ellas es cuando tras visitar a una amiga que estaba intentando quedarse embarazada, al subirse a su coche no puede evitar ponerse a llorar, ya que es consciente de que debido a los dos medicamentos que toma para su trastorno bipolar, probablemente no podrá quedarse embarazada.

“Eso es algo muy, muy importante, que está presente en mi vida”. Selena Gomez

Sin embargo, cree que está “destinada a tenerlos”. “Y lo haré", sentenció. Por lo que se espera que pueda optar por un alguno de los diferentes métodos de reproducción asistida para ser madre, como la gestación subdrogada.