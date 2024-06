Shakira califica su ruptura con Piqué como el peor sufrimiento de su vida

Shakira sigue triunfando. Ahora posó como diosa para la portada de la revista Rolling Stone, donde compartió detalles de su proceso de recuperación tras su ruptura con Gerard Piqué.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, la colombiana calificó como un “infierno” esa etapa de su vida que poco a poco fue sanando. Sin duda la música fue un bálsamo para la colombiana que encontró un refugio para transformar sus emociones.

“Hacer este trabajo ha sido un proceso alquímico, mientras escribía cada canción, me reconstruía a mí misma. Mientras las cantaba, mis lágrimas se transformaban en diamantes, y mi vulnerabilidad en fuerza”, comentó a la revista.

Shakira habla de separación de Piqué

Shakira se sinceró al revelar que la ruptura con Gerard Piqué fue el peor sufrimiento de su vida.

“El sufrimiento que sentí fue probablemente el mayor que jamás haya experimentado en toda mi vida y en ocasiones me impidió funcionar”. Shakira

A principios de 2022, comenzaron los rumores de que Shakira estaba separada del futbolista español Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, a quien conoció en el set de su himno del Mundial de 2010 ‘Waka waka’.

En junio, anunciaron conjuntamente su separación, y estallaron los rumores de que él la había engañado con una mujer de 23 años, con quien comenzó a salir poco después de la ruptura. Pronto, los paparazzi empezaron a monitorear la casa de Shakira y la escuela de sus hijos en Barcelona.

Shakira y Piqué / Instagram: @shakira

“Sentía como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho y la sensación era tan real, era casi física. Sentía físicamente que tenía un agujero en el pecho y que la gente podía ver a través de mí", comentó Shakira.

Esto lo reflejó en el video ‘Monotonía’, tema que grabó con Ozuna, en donde en la historia del videoclip se le ve caminando por la calle con la expresión devastada con un hoyo en el pecho.

¿Shakira desea volver a enamorarse?

De acuerdo con la entrevista, Shakira revela que su mayor deseo es seguir pasándola bien. Sobre algún nuevo interés romántico, la artista no descarta volver a enamorarse, pero afirma que quiere hacer con responsabilidad, pues ahora sus hijos están de por medio.

“No estoy pensando en eso. ¿Dónde tendría espacio para un hombre en este momento?”, bromeó. Cuando le preguntó si ve que eso cambie más adelante, responde con humor: "¿Qué puedo decirte? Me gustan los hombres”, dice entre risas. “Ese es el problema. Con todo lo que me ha pasado, quizás no debería gustarme, pero aun así me gusta. Sin embargo, tener una relación formal requeriría que mis hijos estén muy preparados para eso, y su bienestar emocional y psicológico es mi prioridad”.

Shakira logró mudarse junto con sus hijos a Miami en donde tienen un nuevo comienzo lejos de su antigua vida / Instagram: @shakira

Shakira arrancará su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ en noviembre en Estados Unidos y ahora disfruta su independencia, su música y su paz.

“A través de este proceso, me volví más fuerte de lo que pensaba. Me convertí en una persona más independiente, que no depende de nadie más que de ella misma y su manada de lobos”, concluyó.

