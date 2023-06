Shakira lanza su nueva canción Acróstico y enternece las redes: “nuevo himno de las madres”

La canción de nombre Acróstico ha alcanzado casi el millón de reproducciones en YouTube en apenas cinco horas de su lanzamiento y ocupa el número nueve en tendencias de música, hasta este momento.

Shakira lanzó una nueva canción que lleva por título Acróstico. En un primer adelanto en el que se observaban algunas cajas de cartón y un oso de peluche, se especuló que dicha canción estaría dedicada a sus hijos y la mudanza que hicieron hace poco más de un mes, de España hacia Miami.

Este jueves dio a conocer la canción alrededor de las seis de la tarde, hora de la CDMX y, de inmediato, tuvo buena aceptación por parte de internautas, quienes, escribieron sus impresiones, tanto en las redes sociales de Shakira, como en el video de YouTube.

El formato del video es un dibujo animado, mientras que la canción es una balada. Cabe señalar que, según la Real Academia Española, “acróstico” significa, “dicho de una composición poética, constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase”. Es decir que, cada letra inicial de cada frase forma, en un sentido vertical, una palabra.

Shakira lanzó su nueva canción Acróstico con un video animado que simboliza a sus dos hijos y a ella / Instagram: @shakira

Shakira se inspira en su hijo mayor para escribir su nueva canción

El significado de dicha palabra fue clave suficiente para que internautas se dedicaran a descifrar el acróstico que se encontraba oculto en la letra de la canción y, lo encontraron. Es así como, algunos internautas descubrieron que la canción Acróstico de Shakira está inspirada en su hijo Milán:

Shakira se inspiró en su hijo Milán para componer su nueva canción / Instagram: @shakira

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba…

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero…

Las cosas no son siempre como las soñamos…

A veces corremos, pero no llegamos…

Nunca dudes que aquí voy a estar…”

Por su parte, el video es una mamá ave que cuida a sus polluelos, desde que están dentro del cascarón. Sola los empolla, los ve crecer y les enseña a volar. Una vez que ambos polluelos tienen edad suficiente, emprenden el vuelo hacia el horizonte, solos los tres.

Internautas consideran a la nueva canción de Shakira como “un nuevo himno de las madres” / Instagram: @shakira

Una manera muy simbólica de describir cómo fue su mudanza rumbo hacia Estados Unidos, luego de que sus hijos nacieron y crecieron en España.

Por su parte, en redes sociales han abundado los mensajes emotivos a propósito de la canción, sobre todo, de usuarias de internet que también son madres y que han coincidido con la letra de la canción, respecto del amor incondicional de una madre para con sus hijos.

“¡Me hizo llorar esta letra que le llega a uno hasta los huesos, alma y corazón!” “¡Es el homenaje más bello! Amor de madre no tiene comparación.” “Lloré desde que empezó, hermosa, para todas las que hemos aprendido a enseñar a nuestros hijos a volar…” “¡Nuevo himno de nosotras las madres! Todas en mayor o menor medida hemos pasado por eso y sacamos fuerzas de dónde no tenemos para cuidar a nuestros pichoncitos.” Son algunos de los comentarios de internautas.