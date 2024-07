Shakira y Karol G habrían dejado de ser amigas ¿por culpa de Gerard Piqué?

Durante el pasado fin de semana, se llevó a cabo la final de la ‘Copa América 2024’ entre la selección de Argentina y Colombia. El evento estuvo galardonado por grandes artistas como Shakira y Karol G.

La intérprete de ‘Acróstico’ se encargó de amenizar el medio tiempo, mientras que la reguetonera cantó el himno nacional de su natal Colombia.

Aunque sus respectivos shows dejaron satisfechos a los fanáticos, muchos quedaron sorprendidos al ver que las artistas no estuvieron juntas en el escenario, a pesar de que Shakira interpretó ‘TQG’, su canción colaborativa con Karol G.

Algunos internautas comenzaron a especular que Shakira no solo mantiene una fuerte enemistad con la expareja de Anuel AA, sino que también deseaba ser la única que “brillara” en la tarima, optando por no invitarla a cantar con ella en el evento.

¡Bienvenida @shakira a la Final de la CONMEBOL @CopaAmerica!​



¡Estamos listos para sentir la grandeza en un show histórico! pic.twitter.com/XRdajxaBtE — Alejandro Domínguez (@agdws) July 9, 2024

No te pierdas: Fallece Joe Bryant, padre y mentor de Kobe Bryant, a los 69 años

¿Cuál es el origen de la supuesta enemistad entre Karol G y Shakira?

Recientemente, el tiktoker experto en espectáculos Javi Hoyos, recordó que, en su momento, se dijo que Karol G había tenido una “reunión secreta” con Gerard Piqué, expareja de Shakira, y su nueva novia, Clara Chía.

Debido a esta “traición”, Shaki decidió invitar a Anuel AA, exnovio de Karol, a la fiesta por el lanzamiento de su nuevo disco ‘Las mujeres ya no lloran’.

Aunque este rumor ha cobrado fuerza en los últimos días, Hoyos explicó que no hay pruebas contundentes que demuestren que hubo una reunión de Karol con Piqué y su nueva pareja, por lo que, probablemente, la razón real de su supuesta rivalidad sean los celos que Shakira le tiene a la reguetonera.

“Yo creo que todo se debe a un ataque de celos. Hay una eterna comparación. No solo porque sean mujeres. Shakira es muy competitiva, quiere ser la número uno”, expresó.

Para finalizar, Javi señaló que, si bien admira mucho a Shaki, le parece muy “extraño” que no haya mencionado a Karol G durante su show en la ‘Copa América’, a diferencia de lo que hizo con Bizarrap durante su presentación en el Time Square.

Checa: Nicandro Díaz: ¡Descubrimos la última conquista del querido productor... Y no era Mariana Robles!

Usuarios reaccionan a la supuesta rivalidad entre Shakira y Karol G

La presunta enemistad entre Shakira y Karol G creo mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos creen que todo es especulación, otros afirman que Shakira es una persona “egocéntrica” que no puede ver a nadie más sobresalir.

“Shakira no le gusta que otra mujer brille más que ella”, “Shakira se ve super geocéntrica”, “Cómo van a comparar a la Karol con Shakira”, “Shakira no soporta que Karol G sea #1 actualmente”, “Shakira dice que no puede haber dos reinas en Colombia”

Mira: Niurka pidió entrar a ‘Lagunilla, mi barrio’ ¿para demostrar que “baila mejor” que Irina Baeva?

Composición fotográfica de Shakira con Anuel viendose de frente y el rostro de Karol G enmarcado de un circulo haciendo referencia de que es la ex del regetonero. / Instagram: @AnuelData

Al momento Shakira no se ha pronunciado a esto, así que solo son rumores.