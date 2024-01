Super Bowl 2024: revelan playlist de Usher para el show de medio tiempo

Desde septiembre del año pasado, Apple Music y la NFL confirmaron a Usher como el artista encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LVII, que se realizará en febrero de este año. Desde ese momento causó gran expectativa, pues promete ser uno de los mejores.

Es por eso que hoy a primera hora Usher fue tema de conversación en diferentes plataformas, todo porque se ha lanzado un nuevo tráiler que ofrece un vistazo ingenioso a lo que los fanáticos pueden esperar de su presentación.

Artistas que han rechazado participar en el super tazón / Instagram

Revelan tráiler

El tráiler, lleno de cameos y clips diversos, presenta una versión única de Yeah!, fusionando elementos visuales antiguos de las actuaciones de Usher con una interpretación fresca y contemporánea. J Balvin aporta su creatividad con el sonido de una puerta chirriante, añadiendo un giro distintivo al riff de sintetizador principal de la canción.

También, el tráiler revela a LeBron James disfrutando de la música en su automóvil y a Jung Kook de BTS compartiendo un animado baile con Usher, como se adelantó previamente en TikTok hace unos meses.

Lanzan Playlist

Además del tráiler, con motivo de este evento, Apple Music lanzó una lista de reproducción llamada “My road to halftime” (en español, Mi camino al medio tiempo), la cual fue creada por el cantante estadounidense y que ya puede ser escuchada por los suscriptores a la plataforma de música.

En la playlist figuran varios temas de Usher como: Think of you, U don’t have to call, U got it bad, Good good, You make me wanna, My boo y No limit. Llamó la antención que en dicha playlist se pueden escuchar canciones de otros artistas como Beyoncé, Alicia Keys, DJ Snake y Eminem, entre otros. ¿Será que alguno estará con él en el escenario?

Facebook: Usher

La primera aparición de Usher el en Halftime show

Esta no es la primera vez que el cantante de R&B llega al enorme escenario que representa el medio tiempo del Super bowl.

El 6 de febrero de 2011, cuando se enfrentaron los Green Bay Packers y los Pittsburgh Steelers en el Super Bowl XLV en el AT&T Stadium, Usher fue uno de los invitados especiales que aparecieron en el Halftime Show que estuvo a cargo de los Black Eyed Peas. En esa ocasión, interpretó ‘OMG’ al lado de will.i.am.

¿Cuándo y a qué hora es el Super Bowl LVIII?

El histórico show se podrá disfrutar por la pantalla de Azteca 7 y será el próximo domingo 11 de febrero de 2024 a las 5:00 p.m.

