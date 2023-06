Tom Cruise rompió el silencio y por primera vez habla de Shakira ¡y de sus caderas!

Diferentes medios apuntaban que Tom Cruise no habría tomado a bien la relación de Shakira con Lewis Hamilton



En mayo pasado, se pudo ver a Tom Cruise y Shakira en el Gran Premio de Miami de F1 y desde ese momento se habló de un supuesto gran interés del actor hollywoodense por la cantante colombiana.

Y es que el portal Page Six aseguró que una fuente cercana a los famosos, informaba que Tom Cruise estaba “extremadamente interesado en Shakira”, y subrayó que entre ellos hay química luego de la mediática ruptura que ella enfrentó con su expareja, Gerard Piqué, por lo que iniciar una relación con el galán de Hollywood le caería muy bien.

Sin embargo, toda suposición de un posible romance entre ellos terminó hace unas semanas cuando trascendió que a Shakira en realidad le interesaba el piloto británico Lewis Hamilton.

¿Romance a la vista? Shakira fue captada junto al actor Tom Cruise para ver el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.



La cantante misma compartió imágenes de su visita a través de su Instagram, pero las que subió fueron con el productor https://t.co/Cb99jqiagW y el diseñador de… pic.twitter.com/pwhZgM3iyx — Santa Rosa 🔄🌹 🎙📽🌴❤️‍🔥📻🔁 (@TeamSanta_SRdL) May 8, 2023

Vaya que la noticia no caería nada bien al actor quien según The Daily Mail y The Mirror, Cruise está dolido por el rechazo de Shakira. “Tenían una química increíble y se lo tomaban como un juego de niños que estarían saliendo en poco tiempo”, apuntó The Mirror.

Es ahora el mismo actor, quien habla ante las cámaras y deja en claro que entre la barranquillera y el actor, solo solo existe una buena amistad desde hace varios años, marcada por una profunda admiración.

Tom Cruise y Shakira fueron captados juntos en la carrera de la Fórmula 1 de Miami / Instagram: @missionimpossible

“Es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo y ella es una gran persona”, dijo Cruise al programa Despierta América.

Además, durante el divertido el diálogo, la presentadora bromea con el actor sobre una icónica expresión que la misma Shakira hizo famosa: “y sus caderas no mienten”, dijo la conductora.

“No, no mienten”, comentó Cruise en medio de risas.