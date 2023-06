Tom Holland anuncia su retiro temporal de la actuación: “me rompí”

El actor británico reveló que su último proyecto lo dejó agotado mental y emocionalmente.

Tom Holland anunció su retiro temporal de la actuación debido al nivel de exigencia de la serie The Crowded Room (Habitación Llena), en la cual, interpreta a un personaje perturbador.

Según relata el actor británico de 27 años, dar vida a ‘Dan Sullivan’ fue una experiencia agotadora, ya que dicho personaje es alguien que padece de problemas mentales y conducta inestable, de tal manera que “ponerse en sus zapatos” fue emocionalmente extenuante.

En ese sentido, Tom Holland ha decido priorizar su salud mental y emocional y desconectarse del mundo del espectáculo y la actuación para enfocarse en recobrar su estabilidad y bienestar.

Tom Holland se retira de la actuación por un tiempo. / Instagram: @tomholland2013

Tom Holland se tomará un “año sabático” de la actuación

Además de dar vida a ese personaje tan complejo, Tom Holland estuvo involucrado en la producción de The Crowded Room, lo que agregó más presión y estrés al proceso, según declaró para el medio Extra Tuesday:

El actor británico interpreta a un personaje perturbador en la serie The Crowded Room. / Instagram: @tomholland2013

“Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado. Y además de eso, ser productor, lidiar con los problemas cotidianos que surgen con cualquier set de filmación, solo agregó ese nivel adicional de presión”.

Si bien, disfrutó trabajar en dicho proyecto, el actor británico confesó que “lo rompió” el haberse involucrado durante todo el proceso de la creación de la serie: “Ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue este espectáculo”, admitió.

Aunque involucrarse a ese nivel en las producciones no le resulta ajeno, el tema mental “lo golpeó”, declaró para Entertainment Weekly: “No soy ajeno a los aspectos físicos del trabajo haciendo todo el asunto de las películas de acción… Pero el aspecto mental, realmente me golpeó y me tomó mucho tiempo recuperarme, volver a la realidad”.

The Crowded Room es la nueva serie del actor británico, en la que es protagonista y productor. / Instagram: @tomholland2013

Respecto de cómo está viviendo su “año sabático”, el actor está viajando, practicando golf, conviviendo con amigos y familiares. Además, se ha convertido en el “señor de las plantas”:

“He estado yendo a comprar plantas y haciendo todo lo posible para mantenerlas vivas… Solo he estado tratando de ser un tipo normal de Kingston y simplemente relajarme”.

Por su parte, The Crowded Room es una serie que consta de 10 episodios y narra la historia de ‘Dan Sullivan’ (personaje interpretado por Tom Holland), quien es arrestado en 1979 por participar de un tiroteo en Nueva York.