Usher cantará en el medio tiempo del Super Bowl LVIII, pero Taylor Swift es quien hará historia

El próximo domingo 11 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LVIII (2024), la gran final de futbol americano profesional, en que se enfrentarán los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Te presentamos algunos detalles del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

El himno estadounidense será interpretado por la leyenda de la música country Reba McEntire (IG: más de 2.5 millones de seguidores). El rapero Post Malone (IG: más de 25 millones de seguidores) interpretará America the beautiful y la cantante de soul Andra Day (IG: más de 599 mil seguidores) el tema Lift every voice and sing, previas al juego.

El show de medio tiempo estará a cargo de Usher, cantante estadounidense de rhythm and blues. Entre los éxitos que posiblemente se escucharán destacan: Yeah, My Boo, Love in this club, U got it bad, OMG, Good Good, U remind me y Somebody to love.

La estrella de la música ha vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias a lo largo de treinta años de carrera. En plataformas como Spotify cuenta con más de 36 millones 823 oyentes mensuales y en Instagram más de 12 millones 262 mil seguidores.

Redes sociales

Mira: Taylor Swift rumbo al Super Bowl: Dispuesta a pagar millones para ver a su novio, Travis Kelce

El lugar del evento es el Allegiant Stadium, que tiene una capacidad para 65 mil aficionados. Se dice que se realizaron trabajos para ampliar su espacio y recibir a 72 mil personas.

Los precios de los boletos son considerados los más caros de la historia. Van desde 5 mil 800 dólares (99 mil 354 pesos, aproximadamente) hasta 99 mil dólares (1 millón 695 mil 870 pesos), más cargos adicionales en Ticketmaster. ¡En reventa, los precios son exorbitantes!

Redes sociales

Checa: Fotos inéditas de Taylor Swift a los 10 años como Sandy de ‘Vaselina’

Taylor Swift y su arrollador paso por el Super Bowl

Los ojos del público estarán atentos a la llegada de Taylor Swift (IG: 279 millones de seguidores), quien apoyará a su novio Travis Kelce (IG: más de 5.7 millones de seguidores) de los Kansas City Chiefs durante este partido.

La cantante ofrecerá cuatro conciertos en el Tokyo Dome como parte de su gira The Eras Tour del 7 al 10 de febrero. La expectativa es tal que la embajada de Japón envió un comunicado informando que la cantante llegará a tiempo al Super Bowl.

Miles de aficionados de diversas partes del mundo viajarán a Las Vegas, por lo que el impacto económico que generará el turismo para la ciudad anfitriona se calcula que superará los 600 millones de dólares (más de 10 mil millones de pesos). Y la audiencia que verá el juego será de más de 100 millones de personas en el mundo.

Redes sociales

No te pierdas: Rey Carlos III anuncia que fue diagnosticado con cáncer

De acuerdo con Apex Marketing Group, el impacto económico generado por la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce para la NFL será de 331.5 millones de dólares.

Esto se explica porque se estima que los seguidores de la cantante se sumen a la audiencia del Super Bowl, incluidos aquellos que no son fanáticos del fútbol americano; que exista una mayor demanda de entradas para el Super Bowl, lo que podría aumentar su precio, y que la presencia de Taylor Swift atraiga a más turistas a Las Vegas.

Mientras que las marcas NFL y Kansas City Chiefs podrían beneficiarse de la asociación con la cantante, mejorando su imagen y aumentando su valor.

Esta nota y muchas más las puedes encontrar en tu revista TVNotas impresa o en la versión digital.

Redes sociales