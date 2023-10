Victoria Beckham rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad de David Beckham

La ex Spice Girl, esposa del empresario inglés confesó cómo atravesó este difícil momento.



La vida de los Beckham durante su etapa en España estuvo lejos de ser miel sobre hojuelas y es Victoria, esposa del futbolista y excantante, quien ha asegurado que nunca en su vida ha sido “tan infeliz”.

Fue gracias al documental Beckham que este miércoles ha llegado a Netflix, en el que también, y 20 años después, habla por primera vez sobre la supuesta infidelidad del futbolista con su asistente, Rebecca Loos.

Y es que recodemos que cuando David Beckham jugaba en el Real Madrid circuló el rumor de que había estrechado su relación con la asistente y que, incluso, se habría producido una infidelidad afectando directamente en su matrimonio.

“El 2004 vivimos el momento más difícil de nuestro matrimonio. 100%. Fue el periodo más difícil para nosotros, porque parecía que el mundo estaba contra nosotros... Pero, si soy honesta, con David estábamos el uno contra el otro”, asegura Victoria Beckham.

Por su parte, David aseguro: “Victoria lo es todo para mí. Verla herida así fue extremadamente difícil. Pero somos luchadores y, en ese momento, necesitábamos luchar el uno por el otro, por nuestra familia. Y creo que valía la pena luchar por lo que teníamos. Hubo días en que me despertaba y pensaba: '¿Cómo voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a caminar hasta el entrenamiento? ¿Cómo voy a hacer como si no pasara nada?’. Me sentía físicamente mal cada vez que abría los ojos... Pensaba: '¿Cómo voy a hacer esto?’”, comenta David Beckham.

Antes y después Victoria Beckham. / Twitter

Incluso Victoria Beckham recuerda que celebró y “se sintió aliviada” cuando salieron de España y se fueron a vivir a Los Angeles luego de que Beckham firmó con L.A. Galaxy: “Tenía a mi familia unida y había dejado de lado el dolor”.

David Beckham y Victoria Beckham dieron más detalles de su nueva serie. / Instagram: @davidbeckham

La pareja actualmente es una de las más solidas del mundo del espectáculo, pues tras aquel tropiezo, se han mantenido más fuertes que nunca a pesar de que ambos son grandes celebridades. Recordemos que Victoria Beckham fue cantante y de un grupo muy famoso en los 90 llamado Spice Girls y era súper exitosa. Beckhan por su parte fue considerado el hombre más guapo del mundo en 2015, por lo que causa gran admiración que su matrimonio vaya viento en popa tras años de altas y bajas.

