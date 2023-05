A Mitzy ya no le interesar la amistad de Verónica Castro; le hace un llamado a recoger lo que le dejó

Mitzy está distanciado desde hace varios años de la actriz, debido a que Vero lo acusa de haberse quedado con unas maletas, pero él le ha pedido públicamente que pase a su casa personalmente por sus cosas.

El diseñador ya está cansado de rogarle a Verónica Castro para arreglar sus diferencias y así también pueda recoger seis maletas que tiene en su casa, pues ella las dejó ahí cuando andaba en Miami. Recordemos que el diseñador como La chaparrita consentida, comenzaron al mismo tiempo en este medio, pues tienen 50 años de trayectoria.

En encuentro con los medios de comunicación en una entrega de unos premios, el diseñador dijo que ya no le interesa arreglar las cosas con su amiga Vero Castro. “Ya llega el momento en que se cansa uno, me cansé de rogarle como dice la canción”.

Al preguntarle si ya no le interesa recuperar esa amistad el diseñador comentó “No, son muchos años de rogar, uno ya dice ya estuvo suave. Alfredo Palacios me dio una gran lección que me dijo: ‘Mitzy por favor, ya respeta su decisión sino quiere saber nada de ti, ya. Si no quiere saber nada de mí, la voy a respetar”.

Verónica Castro ha evitado la comunicación con Mitzy / Instagram: @vrocastroficial

Además, agregó “Ya le mandé 20 mil recados, de hecho, la amo, yo cumplo 50 años de trayectoria que empecé con Vero. Imagínate si se da ese encuentro con ella, yo lo anhelo; con Vero comenzamos juntos”.

Y tras la insistencia de la prensa para saber si podría haber alguna reconciliación entre Vero y él, Mitzy comentó: “No ya no, quieren que haga, también tengo dignidad, ya le dije ‘Vero, ve por las maletas’, por eso por gratitud y amor no he abierto esas maletas. Ella es muy importante en mi trayectoria, comenzamos hace 50 años juntos”.

Respecto a las famosas maletas que supuestamente el diseñador le robó a la actriz, Mitzy comentó: “Yo tengo seis maletas de Vero con ropa, le mandé a decir que vaya por ellas. No se las quiero mandar, quiero que ella vaya y entregárselas personalmente. Y decirle: ‘aquí está todo lo de tus maletas. Las maletas yo las tengo y no se las voy a entregar a nadie”.

El diseñador comentó que ya no le interesa arreglar nada, y le pide que pase por sus maletas, ya que tiene cosas muy importantes en su interior, aunque por respeto y gratitud no las ha abierto. / Instagram: @ricardolujanfotografo

Al cuestionarlo sobre si a Yolanda Andrade le deben interesar esas maletas, Mitzy comentó: “Ella no debe de enterarse de esas maletas, yo estaba en Miami, cuando me las llevaron a la casa. Entonces ella no tiene porque enterarse”.

Al preguntarle si en esas maletas viene su vestido de novia de la supuesta boda con Yolanda Andrade, por lo que el diseñador contó: “Por eso le digo a Vero ve por las maletas”.

Al insistir por el contenido de dichas maletas, Mitzy dijo: “Tienes cosas muy interesantes, pero de verdad yo ya no puedo hacer nada. Yo rogarle a la señora Verónica Castro, ya hay un límite, en mi corazón no guardo rencor”.

Al preguntarle si Vero le mandó hacer algún vestido de novia, el diseñador señaló: “Si, yo lo tengo guardado ella estaba embarazada de Michelle, se estaba probando el vestido cuando recibe una llamada de Enrique, y como se quiso desmayar. Porque se sorprendió mucho porque Enrique le dijo que la boda se suspendía. Era jueves y la boda era el sábado ya tenía todo listo”.

Mitzy contó que hasta tiene un vestido de boda de la Vero con el que la dejaron plantada días antes de su boda con el padre de Michelle. / Instagram: @soiltraoy

Mitzy tiene una amplia trayectoria como diseñador de modas:

-Nació el 10 de mayo de 1955 (68 años) en La Huacana, Michoacán.

-A los 14 años, llegó a México y fue ayudado por Francis, quien le dio techo y trabajo, pues Mitzy fue su modisto de cabecera.

-Varias personalidades comenzaron a pedirle vestuario a tal grado que Guillermo Calderón le pidió el 50 por ciento del vestuario de una película.

-Mitzy conoce a Vero Castro con quien trabajó muchos años pues fue su modisto para sus programas de entrevistas y entretenimiento.

-Ha diseñado vestidos para Thalía y para la obra de teatro Aventurera.

Mitzy hizo un llamado a Verónica Castro para que vaya por sus cosas / Gina Sánchez

